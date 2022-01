ONE NE OSEĆAJU SRAMOTU, A NOSE SE S TEŠKIM PSIHIČKIM PROBLEMIMA! Makro otkrio detalje prostitucije, evo kako kreću da PRODAJU TELO

Makro Mihailo Maksimović otkrio je da je najviše sa 15 devojka radio u jednom trenutku, te je ispričao sa kakvim problemima se nose one koje se upuste u elitnu prostituciju.

"Radio sam sa devojkama koje nisu bile klasične devojke koje se bave tim poslom. Na primer klasična devojka koja radi to je ona koja je seksualno slobodna, a ja sam radio sa onim koje su imala dvojicu, trojicu partnera pre toga. Slučajno sam počeo sa radim sa tim. Mnoge devojke su ušle spontano u to. Jedna devojka je imala starijeg ljubavnika i on ju je finansirao, izdržavao i davao novac. Jednom joj je posle seksa ostavio na stolu 200 evra. I onda se osetila da je plaćena, i tako je krenula. One posle nekog vremena izgube osećaj sramote. Nose se sa velikim problemima jer je svuda osude. Muškarci to osuđuju. Devojke kriju da se bave time. Jedna devojka je imala nekoliko neuspešnih veza za redom nakon što se saznalo i to je jako teško podnela, imala je psihičkih problema", rekao je makro za Srbiju Danas.

On tvrdi da su najčećše elitne prostituke primorane da prodaju svoje telo zbog teških sudbina.

"Dešavalo se da su devojke imale problema sa očevima i to je kasnije razlog zbog kojeg se bave prostitucijom. Takođe, one beže od porodičnih problema u prostituciju. Svake devojka je možda naterana, a bilo je i onih koje su htele, nisu morale", rekao je Mihailo.

