MUŽ TANJE SAVIĆ IZ AUSTRALIJE OTKRIVA: Varala me i sa taksistom, daleko joj lepa kuća, spasao sam se!

Dušan Jovančević, još uvek zakoniti muž Tanje Savić kaže da uopšte nije iznenađen time da ga je pevačica varala dok su bili u braku. O tome je naš list juče pisao, a radi se da je folkerka imala tajnu vezu sa pekarom dok su njih dvoje bili zajedno.

foto: Dragan Kadić

- To nije ništa novo. Bio je i taksista. Ali, svakako ona više nije moja briga i problem. Ja sam se, hvala Bogu, oslobodio njenih lanaca. Našao sam sebi mir, ljubav i sreću u životu. Sad sam se maksimalno posvetio sebi i radim na svojim snovima i ciljevima - rekao je na početku razgovora Dušan.

foto: Dragan Kadić

Interesovalo nas je kad je on shvatio da ga žena vara.

- Kada smo počeli da se zabavljamo, ona je njega prevarila sa mnom. Kad se vratila iz Australije od mene, nastavila je da se viđa sa njim. Ona mi je lično to priznala. Slobodno napišite sve od reči do reči kako sam vam rekao. Ja znam ko je taj čovek - poručio je on.

Lj.S.

