LAKNULO IM! Osmakčići slave što Viki ne nosi Markovo dete! Oglasio se rođeni brat i evo šta kaže posle TESTA ZA TRUDNOĆU

Viktorija Viki Mitrović uradila test za trudnoću koji je pokazao da nije ostala trudna s Markom Osmakčićem, zbog čega je njegova porodica presrećna.

Markov brat Mario žestoki je protivnik njegove veze sa Viktorijom, za koju ne smatra da je pravi izbor. Glasine o potencijalnoj trudnoći uznemirile su čitavu porodicu.

foto: Printsceen

Laknulo nam je svima! Pretpostavljao sam da nije trudna, jer sam čitao razne komentare - da ima spiralu, da ne može da ostane trudna... Po meni, to je bila njena taktika da provocira Marka, da ga zeza, veže za sebe. Hvala Bogu, pa nije - priča Mario, Markov brat, za Pink.rs i negoduje što će se, po svemu sudeći, Marko i Viktorija ponovo pomiriti.

- Marko se pomirio s tom činjenicom da, ako bude trudna, da mora da se drugačije postavi. Imali smo sada sreće, ali imam osećaj da Marko, nažalost, neće ništa promeniti, da će i dalje biti sa Viki, da će imati seksualne odnose sa njom - naravno, bez zaštite. Tu je problem - Marko ništa nije naučio, neće to da promeni, nastaviće dalje.

Iako su ga i on i otac savetovali šta ne treba da čini, Marko ih ne sluša, a Mario žali što mu se brat nije opametio.

- Kada je imao taj udes pre godinu dana, kada je sleteo u velikoj brzini, mesec dana kasnije vozio je još brže. To me najviše sekira, što ne nauči školu iz nekih grešaka koje napravi, učini. Videćemo... Najrađe bih opet da sa njim popričam, da ga posavetujem, ali... Ne vrede mu ni moje ni očeve reči, ne znam šta više da kažem. Ponekad se osećam kao da me sluša, ali me ne čuje.

foto: Printsceen

kurir.rs/pink.rs

Bonus video:

00:10 Evo kako je Maja Marinković reagovala na Carevo pljuvanje Dalile