VIKTORIJA LAŽE DA JE KU*VA! Baka Regina o skandaloznom ponašanju unuke! Raskrinkala Viktoriju nije birala reči! OČAJNA

Viktorija Mitrović skrenula je pažnju na sebe odmah po ulasku u „belu kuću“, a nakon što je ispričala svoju tešku životnu priču i otkrila da ju je u ranom detinjstvu silovao sveštenik, Viki je pridobila simpatije javnosti, zbog čega je važila za jednog od favorita.

Međutim, kako vreme odmiče, ona svojim skandaloznim ponašanjem i izjavama ne prestaje da šokira javnost, a nedavno je priznala da se pred ulazak u Zadrugu bavila prostitucijom.

O ponašanju svoje unuke, o njenom zanimanju, kao i o vezi sa Markom Osmakčićem, ekskluzivno za Rijaliti plus progovorila je Viktorijina baka Regina. Ona je priznala da je ogorčena i razočarana u Viktoriju koja je, kako kaže, obrukala čitavu porodicu.

- Viktorijino ponašanje je katastrofa. Bolje da nije ni ulazila u Zadrugu. Od sebe pravi nešto što nije, njen odnos sa Markom je užasan. Mi protiv tog dečka nemamo ništa, ali mislimo da jako loše utiče na nju. Ne sme da dozvoli da je emotivni partner onako vređa i ponižava. On je konstantno navodi da ulazi u konflikte sa ostalim zadrugarima i budi agresiju u njoj. Oboje su preterali kada su fizički napali Anu Spasojević i mislim da zbog toga treba da budu diskvalifikovani - nije štedela svoju unuku Regina, koja tvrdi da se Viktorija ne bavi najstarijim zanatom.

- Ona laže da se bavila prostitucijom, to je izmislila kako bi imala priču za opstanak u rijalitiju. Ne mogu da verujem da takve stvari govori, uopšte ne razmišlja kako to utiče na nas. Mnogi zadrugari joj pune glavu dezinformacijama, pa zbog toga pljuje po prijateljima koji pomažu njenoj porodici i ćerki, a u nebesa diže one koji su joj okrenuli leđa. Čitava porodica je šokirana njenim ponašanjem. Bruka i sebe i nas - rekla je za Rijaliti plus Regina, koja smatra da Viktorijino ponašanje može da se poboljša samo ukoliko raskine vezu sa Markom.

- Mislim da može da se opameti jedino ako raskine sa Markom. Najbolja je bila dok je bila sama. Imala je ona momke i pre ulaska u Zadrugu, ali ljudi kada raskinu prekinu kontakt, a ovako mora da ga gleda svaki dan i to joj otežava. Miki Đuričić joj deli prave, prijateljske savete, ali ne vredi, ona ga ništa ne sluša. Ne razmišlja o svom detetu, o budućnosti, gubi honorare… Najbolje bi bilo da izađe iz Zadruge i nastavi normalan život sa svojom ćerkom. Ima pristojnu ušteđevinu i to će joj biti dovoljno za novi život - rekla nam je Regina.

