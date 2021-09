PLJUNULA SAM POPA MILOVANA, NAŠLI SMO GA PIJANOG U GAĆAMA! Baka Regina na LEKOVIMA, otkrila svaki detalj SILOVANJA unuke Viktorije

Učesnica Zadruge 5 Viktorija Mitrović sinoć je smogla snage da ispriča detalje stravičnog silovanja, koji se dogodio 2014. godine u selu Pločica, u blizini Kovina.

I danas, nakon sedam godina od stravičnog zločina region se trese posle potresne ispovesti učesnice Zadruge 5. Baka Regina je otkrila i da je bludni sveštenik Milovan Đokić, koji je osuđen na petogodišnju zatvorsku kaznu, nedavno izašao sa robije.

foto: Damir Dervišagić

Regina je vidno potresena nakon sinoćnje ispovesti unuke u Zadruzi 5.

- Meni nije dobro, ja sva strepim i na lekovima sam. To je jako bolno. Ja se i sad tresem, nije mi dobro, sinoć sam plakala. Jako je sve bolno. To je stvarno jako teško, to što je ispričala sinoć, to je tako. Dete ništa nije slagalo. Ona je bila dete tada, ali se svega seća, imala je 12 godina. Viktorija nije došla iz škole, niko je nije video u školi, dok nismo saznali da hoće da ide za Kragujevac. Valjda nije smela da kaže zbog toga što je on sveštenik. Onda smo po nju u Kovin i ona sam joj da hoću torbu da vidim, da je otišla sa torbom i da želim da se vrati sa torbom. Onda je ona priznala da je torba kod oca Milovana. Otišli smo kod njega, zatekli smo ga u donjem vešu, pijan. Kad sam ušla samo sam videla njenu torbu. Pljunula sam ga, rekla sam mu: Sram te bilo, čuvaš torbu za decu. Ti mene znaš, mogao si da me zoveš, da kažeš da je zaboravila torbu, vidiš da je mrak, moram da tražim dete. I on onda kaže... Posumnjali smo, ali nismo smeli da ga optužimo, tu je bila samo torba. Mada smo znali da je on bezobrazan, ali nismo mogli da pretpostavimo da napadne dete, da ga siluje ipak je on sveštenik. Prijavili smo to odmah socijalnom i oni su rekli da oni tu ne mogu ništa.Ona je išla u tu crkvu, pevala je u horu, ali šta će njena torba kod njega. Njemu supruga nije tu, preko je. Da vam kaže, selo zna kakav je on, nije birao, svejedno mu je da li ima dvadeset godina, dal sedamdeset", ispričaka je sve detalje baka Regina u Vikend Premijeri.

foto: Printscreen

- On nije birao, kad je babe napadao. On je bio na sahrani, njoj je sin preminuo. On je preko babe preko neke ograde preskočio. Da nije čuo neki čovek čuo, ne bi je spasao - ispričala je baka Regina.

Kako je rekla baka, Viktorija je krila šta se desilo, čak joj je poricala. Na kraju je sve priznala je tetku.

"Dete se plašilo da prizna, bilo je sramota jer joj niko ne bi verovao jer je on sveštenik. Saznali smo, čim je priznala, odmah smo došli otišli smo u policiju i socijalno. Ono što je on uradio to ni Bog ne može da mu oprosti", ispričala je baka Regina koja je priznala da je na lekovima otkako je Viktorija javno ispričala užase koje je doživela.

- On je bio sveštenik tu u selu, mi idemo u prodavnicu, on je živeo tu prekoputa i nama je jako teško bilo nakon toga. Njega su posle uhapsili, bio je u pritvoru neko kratko vreme, krenulo je suđenje i od tada smo ga videli još par puta. Najteže mi je bilo kada sam ga videla u mantiji, nakon svega. Posle pritvora ga nismo videli. I da ga vidim, šta da mu kažem? To je jako teško, izbegavali smo da dođemo do njega. To sve i dalje boli - kaže Regina.

Viktorijina baba kaže i da je Đokićeva ćerka udata i da danas živi prekoputa njih u selu Pločica kod Kovina. Dodaje i da nemaju nikakav kontakt, osim kada se slučajno sretnu kod lekara ili u prodavnici. Kaže i kako je čula da Đokić više nije u braku.

foto: Printscreen

Izašao je iz zatvora, ali je u Bosni kod njegovih. On ovde ima decu i suprugu. To je blam, mislim i da žena nije sa njim. To je kraj što se desilo sa Viktorijom. On ima dva sina i ćerku. Oni žive u glavnoj ulici, mi smo sa strane, jedino se sretnemo u prodavnici, kod doktora, a ćerka mu je udata ovde prekoputa nas u komšiluku, ali nemamo nikakav kontakt. I oni su svesni svega toga što je on uradio detetu - govori Regina.

foto: Aleksandar Jovanović, screenshot

kurir.rs