NAKON VIKTORIJE I MIA PRIZNALA DA JE BILA ŽRTVA ZLOSTAVLJANJA: Niko nije mogao da me dodirne, vrištala sam! (VIDEO)

Nakon što je Viktorija Mitrović podelila svoju potresnu priču i rasplakala sve prisutne, ali i gledaoce kraj malih ekrana, Mia Jovanović joj je priznala da je i ona doživela slično iskustvo.

- Ja nikad ne plačem. Da sam negde sama, ja bih sad... Navikneš godinama da živiš sa tim - priznala je Viktorija.

- Hajde, idemo malo napolje sa njom - predložili su zadrugari.

- Mnogo si jaka - rekla joj je Aleksandra.

- Nisi jedina, samo želim to da ti kažem. Mene momak nije mogao ni da takne 2 godine, niko, ja sam počela odmah da vrištim i sve. Ne treba mi ni muž, ne želim. To se dogodila pre 6 godina - priznala joj je Mia.

Podsetimo, rijaliti učesnica Viktorija Mitrović u emisiji "Pitanja novinara" ispričalaje svoju tešku i bolnu životnu priču, a jeziva trauma šokirala je zadrugare i gledaoce kraj malih ekrana.

- Ja znam da ću o ovome svakako morati da pričam. Ja sam u novinama bila pre 6 godina, otprilike. Sa 12 godinama sam doživela silovanje od strane sveštenika, čovek je još uvek u zatvoru, ja pokušavam da to zaboravim, ali ću pamtiti dokle god sam živa - otkrila je Viktorija.

- Ja sam tada bila u osnovnoj školi, imamo veronauku i crkvu, nedeljom smo išli na tu službu do 11 sati, to smo radili zimi, tako se radi. Ja verujem u Boga, ali nisam želela da se krstim do prošle godine, kada sam se i ja krstila, ne palim sveće, izlazim sa slave, mene to sve podseća na ono što sam preživela - ispričala je ona i dodala:

- Taj sveštenik se opijao i napadao žene, ja sam se gušila u tome, nisam mogla dok nisam prijavila sve. Meni se to baš u crkvi dogodilo, posle toga me je opet napao, jer nisam odmah prijavila. Dete mi je još u selu, želim da sklonim dete odatle. On je imao 58 godina tada, a ja 12.

