NEMA KOGA NE ZNAM OD ESTRADNIH K**VETINA, RADE ZA 100 €: Viki Mitrović bez dlake na jeziku o pevačicama i Sanji Grujić (VIDEO)

Tokom sastanka na kom su zadrugari birali "najdvoličniju" osobu u Beloj kući, Viki Mitrović je iznela sav prljav veš o Sanji Grujić.

Naime, Viki tvrdi da ima dokaze da se Sanja bavi nastarijim zanatom, pa je u pušionici nastavila da iznosi šok detalje o poznatim ličnostima domaće estrade.

foto: Printscreen

- Kada izađe radiće za manje para, preko mene neće dobiti ništa što je mislila. Zbog čega ona mene spominje i uzima u obzir moje dete? Mala Milica nije znala preko koga je ušla u rijaliti - govorila je Viki.

foto: Printscreen/Pink

- Ja sve kažem šta mislim. Nema koga ne znam od ovih ovde kur*etina do estradnih, one ispod šanka puše k**ac. Dok me ne diraju, ne interesuje me, one se j*bu za 100 evra. Ona bila plava, znam je ja dobro, ko su ti ljudi da mi pominju takve stvari, ona se farba u plavo, pa kada dođe u Srbiju vrati se u crno... Hajde da se napije jednom, pa da vidimo ko je Sanja! Plaši se da se ne obruka, a napolju pije. Jeste ona učila, ali te pare nije od toga dobila. Ja sam bar rodila dete, a ko će njoj da napravi dete. Imam folder sa golim slikama u telefonu. Mima je najbolja kada se obuče - počela je da urla Viki.

Kurir.rs/K.Đ.

