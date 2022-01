MAJKA ANE SPASOJEVIĆ PODNELA KRIVIČNU PRIJAVU PROTIV MARKA: Slađana nije poštedela ni VIKI nakon što joj je ćerka PREBIJENA!

Slađana Spasojević, oglasila se ekskluzivno za Kurir nakon što je njenu ćerku Anu Spasojević brutalno prebio cimer Marko Osmakčić protiv kog je porodica podnela krivičnu prijavu.

Zabrinuta majka zadrukarke nije sedela skrštenih ruku već je sa advokatima podnela nekolikoi prijava protiv Marka. U razgovoru za Kurir, Slađana je otkrila detalje o nasilju koje ja Ana pretpela u detinjstvu, ali i o traumama sa kojima se njena ćerka bori.

foto: Printscreen/Zadruga

Spasojevićka je osudila i postupak Viki Mitrović koja je takođe fizički napala njenu ćerku, a onda iskreno rekla da ona ne veruje u tužnu priču ćerkine cimerke o silovanju.

foto: Privatna Arhiva

- Kao Anina majka najmanje što sam mogla da uzradim jeste da podnesem krivičnu prijavu protiv Marka Osmakčića. Celu noć nisam spavala iz straha i odlučila da ga prijavim jer se veoma nasilnički ponašao prema mojoj Ani. On je nju dva puta gurno, toliko jako da je ona udarila glavom o onaj sto i šank. To je bilo toliko jezivo i bahato da prosto nije bilo za gledanje... Za mene kao za roditelja ta noć je bila strašna s obzirom da ja znam da je Ana pretrpela nasilje u porodici. Ja sam stvarno zatečena negovim ponašenjem, ne razumem da je neko toliko agresivan. U njemu nema trunke pokajanja, on je rekao kako mu je žao što je nije još više prebio. Javno je rekao više puta da on na Anu gleda kao na muškarca i da bi je tukao kao što bi tukao bilo kog muškarca.

foto: Printscreen

Gonićemo ga krivično do kraja, pored toga dobiće prijavu i za uznemiravnje, remećenje javnog reda i mira, ali i nanošenje duševnog bola, odnosno psihičko uzneniravanje... Ja sam morala da pijem tablete za smirenje koliko sam bila loše i šokirana zbog svega što sam videla. Stop nasilju! Zbog nasilja koje je Ana pretrpela u detinjstvu, ja sam se sinoć uplašila da ona ne napravi neku glupost. Ona je više puta govorila da na nasilje ne ume da reaguje i da u tom trenutku ne odgovara za svoje postupke. Iskreno, pomislila sam da će možda tokom noći uraditi nešto Marku, ali hvala Bogu nije.

foto: Printscreen/Zadruga

Naša porodica je rasturena zbog nasilja. Anin otac je nas psihički i fizički maltretirao i mi smo a zbog toga napustile. Jedan dan sam samo sa decom otišla od njega jer tu nije bilo više života. Ana je bila teniserka koja se spremala za takmičenje, u tom periodu otac je izvadio nož i krenuo na nju. Tada smo presekle, ona je napustila tada i tenis, ali su traume osale za ceo život. To što je Viki nasrnula na Anu je stravično. Ovo nije prvi put da Viki pokzuje da je da ima problema sa agresijom. Bože me oprosti, kada mi dođu neke misli bude mi žao i pomislim da sam grešna... Ali ja sve češće pomislim da ta patetična priča, na koju smo se si sažalili, zapravo nije istinita. Ponekad pomislim da taj pop nju uopšte nije silovao već da nije mogao da se odbrani od nje.

foto: Ana Denda

