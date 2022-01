SVE BI DECU NJEMU RODILE, ALI ON BI SAMO SA MNOM! Tanja Savić se raspevala u kolima dok je Draško u ŽALOSTI za dedom! SVI U ŠOKU!

Vest da je Tanja Savić navodno trudna sa gradonačelnikom Banjaluke Draškom Stanivukovićem odjeknula je kao bomba, a pevačica se o tome još nije oglašavala.

I dok je gradonačelnik Banjaluke u žalosto jer mu je preminuo deda, Savića se rasplevala u automobili.

Naime, pevačica je objavila video na Instagram storiju kako peva, veseli se, a izbor pesme u ovom trenutku, kad je njen dečko u žalosti, svima je zaparala uši.

"Baš se provodim, gori ceo grad da li smo u vezi mi pitaju se svi. Sve baš sve bi decu njemu rodile, ali on bi samo sa mnom hteo, kupiće mi Abu Dabi ceo...", pevala je Janjinu pesmu "Abi Dabi" Tanja, vidno raspoložena i vesela, kao da je ne dotiče tuga njenog dragog.

00:29 Tanja Savić se raspevala u kolima, dok je Draško u žalosti za dedom

Podsetimo, gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković u subotu je primio teške vesti, njegov deka je preminuo, a za Kurir je to potvrdila političareva baba Gospava Stanivuković.

- Molim vas da se čujemo drugi dan, veoma sam uznemirena... Danas mi je preminuo suprug i trenutno je puna kuća ljudi - kroz suze je rekla Gospava.

O odnosu Tanje Savić i Draška Stanivukovića već mesecima se nagađa u medijima, a nedavno je isplivala njihova zajednička fotografija na kojoj se vidi kako sede jedno do drugog u velikom društvu.

- Bože, kakvo je to pitanje! Imam li ja prava da sačuvam privatnost i da ne moram neke detalje o svom privatnom životu da iznosim? Ne moram da idem na poligraf ili ne znam ja šta. Vi pišete, to je vaš posao. Ako imate dokaze - poštujem. Ako nemate - poštujem i to - rekla je Tanja jednom prilikom.

