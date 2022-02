NIJE IMAO ŠANSE PORED NJEGA: Glumac izbačen iz Zadruge, a onda otkrio šta se stvarno dešava sa Dalilom i Dejanom

Dejan Dragojević i Salete glumac bili su nominovani za izbacivanje, a budući da nije bilo pobednika u igri, publika je bila ta koja je presudila kome je vreme da se

- Nemamo pobednika ove igre - saopštio je Darko, a onda mu je Dušica rekla koji zadrugar ima koliki procenat glasova:

Jedan ima 90 odsto, a onaj koji večeras napušta ima 10 procenata glasova publike, manje procenata ima Sale, ti zauvek napuštaš Zadrugu - saopštio je Darko.

- Kad sam bio u vojsci, rekao sam da ću ja to lako. Ovo je totalno drugačije, psihološki je mnogo teže - rekao je glumac.

- Šta ti je bilo najteže - pitala je voditeljka.

- Ja sam otišao iz zemlje dosta ranije. Pamtim neki kodeks, ali se sada sve promenilo. Neki put sam se blamirao za neke stvari - rekao je Sale. - Kako ti Dejan deluje sada - pitala je voditeljka.

- Ja sam rekao na njegovoj nominaciji, da to što ima on nešto, to potiče iz detinjstva. Znao sam da je dobar dečko, ali nešto me ganulo oko roditelja - rekao je Sale.

- Je l' on preboleo Dalilu definitivno - pitala je voditeljka.

- Znate kako, kada vratim film, ona će njemu da stoji u srcu duže vremena i vreme je da svako krene svojim putem. On je svestan toga i polako mu dolazi iz du**ta u glavu, ali dokle god je ona tu, neće biti toga - rekao je Sale.

- Kako ti deluje Dalila - pitala je Dušica.

- Dalila i Car, tu nema neke budućnosti. Želim im sve najbolje i ta veza nema mogućnos

