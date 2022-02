NIJEDAN MU NIJE RAVAN: Nataša Bekvalac otvorila dušu i otkrila kog emotivnog partnera ne može da zaboravi SAMO ME JE ON FASCINIRAO

Nataša Bekvalac, poznata pop pevačica, gostovala je prvi put u Jutarnjem programu na Kurir televiziji i između ostalog otkrila i kakvog čoveka traži za sebe.

Pevačica se osvrnula na svoje intimne veze i otkrila da ju je biznismen Miodrag Kostić fascinirao intelektom. Navodi da takvog muškarca nikada kasnije nije upoznala.

- Jedini intelekt koji me je fascinirao i u koji sam bila zaljubljena doživela sam u svojim dvadesetim godinama. Posle toga nikada više nisam srela čoveka sličnog tipa. Volela bih da taj intelekt sretnem opet. Naravno pričam o Miodragu Kostiću. I dalje smo u kontaktu - navela je pevačica u Jutarnjem programu na Kurir televiziji.

foto: Arhiva/MK

Pevačica je potom otkrila kakva je to osoba koju trenutno traži i koja bi joj prijala.

- Nijedna mi do sada ljubav nije bila najveća, ali sve su bile drugačije. U jednoj me je vodila strast, a u drugom momentu sam želela nekog normalnog i običnog. Danas bih volela da što manje pričam sa nekim, a to bi značilo da što manje moraš da objašnjavaš, kao sa najboljim prijateljima da ne pričamo nešto preterano, nego da se osećamo. Za to je potrebno vreme, a kad vremena nemaš ili kada si ovakav tip kao ja onda mora da se desi to podudaranje - rekla je Nataša.

foto: Zorana Jevtić

Potom se osvrnula na to koji je najveći problem bio u njenim prošlim vezama.

- U početku mi partneri nisu zamerali ništa. Bila sam perfektna i savršena. Problem koji se provlačio 21 godinu je moj posao. Uvek posle nekoliko meseci dolazimo do nekih zapinjanja, a to je moj posao. Moj posao je moj život. Ko ne voli moj posao, ne voli ni moj život, a samim tim ni mene - istakla je pevačica.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

00:08 Natasa Bekvalac ne moze da hoda