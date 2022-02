TEODORA DŽEHVEROVIĆ U VRELOM ZANOSU SA ŽENOM: Mokre do gole kože, strasno se ljube i PIPKAJU po telu! NINU NIJE DOBRO?! (FOTO)

Teodora Džehverović iznenadila je mnoge vrelim scenama sa ženom u spotu u kojem se obnažila, ali i snimila kako se strasno ljubi i pipka.

foto: Pritnsceen

Džehverovićeva, koja je u vezi sa košerkašem Ninom Čelebićem, prati modne trendove, a za uspeh u karijeri spremna je da uradi sve kako bi privukla publiku.

U medijima se u poslednje vreme mnogo spekulisalo o vezi Teodore Džehverović i košarkaša Nina Čelebića nakon čega se pevačica oglasila i istakla da je sve u najboljem redu u njihovoj romansi, te da novinski natpisi da su raskinuli nisu tačni.

- Nju je to lično pogodilo. Pogodila ju je neistina. Smirivao sam je i to traje duže vreme. Dosta ima laži na njen račun, tako da jeste je pogodilo. Ja kao brat mogu da demantujem. Ona se non stop čuje sa njim, on je trenutno u Brazilu i već priprema svoje putovanje tamo. Sad ide u Ameriku i odatle se vraća u Srbiju. Onda već ide u Brazil, tako da ja sam očevidac. Non stop su na telefonu, tako da ni govora, nije istina. Oni se vole i Nino je osoba koja skroz pristaje uz nju. Želim im puno sreće u nastavku - rekao je Teodorin brat Sava za "IDJ".

foto: Printscreen/Instagram

kurir.rs

Bonus video:

00:18 Pijana Teodora Džehverović