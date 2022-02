MNOGI SU ME SAHRANILI, ALI ŽIV SAM! Lukas u velikom intervjuu za KURIR poručuje: SVIMA KOJI MI ŽELE SMRT, POPIŠAĆU SE NA GROB!

Aca Lukas spreman je da se predstavi u najboljem svetlu na festivalu na kojem će se birati predstavnik Srbije na Evroviziji. Pevač sa svojim timom saradnika odabrao je da pokuša da se domogne Torina, gde će se u maju održati ovo najprestižnij emuzičko takmičenje, s pesmom "Oskar", koja je pobrala sve simpatije nakon što je objavljena na Jutjubu. Lukas važi za jednog od favorita, ali ga to ne opterećuje. On se osim ovom nastupu posvetio i svom zdravlju, nakon što je nedavno završio u bolnici.

foto: Nemanja Nikolić

Odmah na početku da te pitam kako si?

- Dobro sam, malo sam bio na pregledima, boleo me želudac, jetra, ali sam definitivno prestao da pijem. Imao sam gorušicu i kiselinu i sad je sve u redu.

Da li ti uopšte vodiš računa o svom zdravlju?

- Nego šta! Ljudi se varaju ako misle da vodim računa, ali nije tako. Jedem voće. Šta znači zdravo se hraniti? Da jedem ko kanarinac one žitarice? To? E, nek se tako hrane drugi. Više ne jedem jagnjetinu, ali bareno povrće jedem.

foto: Nemanja Nikolić

Mnogo su se svi zabrinuli. Tvoji fanovi ostavljaju poruke podrške.

- Vidim sve niz noge koliko se zabrinuše. Bilo je ne mogu da kažem, ali i dosta onih koji su me sahranili. Sad im je bila prilika. Dobro, mislim njima će se želja svakako ispuniti, ali to neće doživeti, na njihovu žalost. Svima koji mi žele smrt ću se ispišati na grobu.

Pa zar ima onih koji te ne zele među živima?

- Ima ih koji to tako zdušno prognoziraju i jedva čekaju. Poručujem im da će im se želja ispuniti, ali posle njih. Tako da ću imati priliku da im izuriniram na grob.

Šta će žene bez tebe? - Ili ja bez njih. Meni bi ovaj svet bez mene stvarno bio besmislen.

foto: Printscreen YT

Jedno je sigurno da bi to bila velika sahrana.

- Vidiš mene to i ne zanima. Nisam pristalica tog razmišljanja. Ne mora niko da dođe. Kad umrem možete da me bacite u kantu za đubre, isecite me na komade i stavite u zamrzivač. Tako da možete da me bacite u more, bacite lavovima. Al to kad umrem, a dok sam živ, terajte se u pi.ku materinu, pustite me da živim ko čovek.

Ako je neko živeo, provodio se, imao karijeru, to si ti. Mnogi žele da žive kao ti.

- Nisam primetio, svi kažu da moj život ne valja. A ne valja ni lisici grožđe što ne može da ga dohvati pa joj kiselo. Znate, Aca Lukas je uvek hteo da bude Aca Lukas. Nikad nisam hteo da budem neko drugi, možda je to savet. Budi svoj.

foto: Nemanja Nikolić

Kažeš prestao si da piješ, šta je s cigaretama?

- Kad mi kažu oni koji su stručni za to mogu da se manem čega hoćeš. Pre mesec dana su mi rekli da se manem alkohola i nisam popio kap. Kad mi budu rekli da se manem nečega drugog i toga ću da se manem. I žena da mi kažu da se manem i to ću da poslušam. Samo što to nije zabeleženo u praksi.

Ti ako umreš, umrećes na nekoj ženi. - Ili za nekom ženom.

Da pređemo na vedrije teme. Kažu da si glavni favorit za odlazak na Evroviziju.

- Drugačije ne bi ni bilo realno. Verovatno zato sto sam najpopularniji od izvođača. E sad kakva je pesma, ukusi su različiti, ima mnogo dobrih izvođača, pa klinaca koji dobro pevaju. Fina je konkurencija.

foto: Damir Dervišagić

Ko je tebi konkurencija?

- Nemam ja konkurenciju, niti mislim da sam nekome konkurencija. Stvar je trenutka i kako će taj dan da ti bude. Mada po nekim parametrima, pričamo realno, ne pričam prepotentno, da bih ja imao najveće šanse da dobijem dosta poena od tih naših bivših republika što nije bio zabeležen slučaj poslednjih godina.

Iznenađenje je što si se uopšte prijavio.

- Ja sam svestan da najviše od svih mogu ja da izgubim, a najmanje da dobijem. Prijavio sam se da bih napravio nešto van svoje karijere, za svoju zemlju. Nemam ličnih ambicija, napravio sam u životu to što sam napravio - dovoljno. Uvek može više, a ovo je iz patriotskih razloga. Toliko sam se dičio našim fudbalerima, sportistima i uvek se pitam kako je lep osećaj kada nesto uradiš za svoju zemlju, i to je jedina moja ambicija, da i ja osetim tako nešto ako za to budem imao priliku. To bih voleo da doživim, bila bi mi čast.

foto: Printscreen/Novo Jutro

Imaš dobar tim. Marija Šerifović je na Evrovoiziju išla i pobedila sa tvojim sadašnjim producentom Sašom Mirkovićem.

- To je jedna spona koja ne može da se zaobiđe. Koliko smo mi sa svojim pesmama bitni, toliko je važna i cela organizacija priče. Mirković nema konkurenciju u ovoj zemlji i da nije njega, ne bih se ni prijavio. Njegovo iskustvo je presudilo i on me nagovorio. A i našao sam taj razlog i sve kad se ukompnuje tu sam gde sam i drugačije ne bih ni bio tu.

Kad si glumio za Oskara?

- Stvarno nema autobiografskog dela. Sve je tehnička stvar i lep je tekst. Mislim da imamo dobre šanse.

foto: Printscreen/Premijera

Čuje se da su neki išli na etno varijantu, zar to nije prevaziđeno?

- Čuo sam neke pesme, ali nisam se preterano dao u analizu. Vidim koketiraju sa tim nekim modernim stilom, pa su uvaljali u formu etna. Nije to loše. Mogu da kazem da su pesme Sare Jo i Zorje dobre. Njih sam čuo. Sad da li je to moj stil to je nešto drugo, ali ukusi su različiti. Nije moj fazon, ali muzički je dobro odrađeno.

Na kom jeziku ćeš pevati ako odeš na Evroviziju?

- Predstavljam svoju zemlju i pevaću na srpskom. Ne znam da li je neko pevao na engelskom iz naše zemlje.

Šta ti prijatelji kažu?

- Nemoj da misliš da su to reakcije podrške. Neki kažu da sam lud i da mnogo rizikujem. Idem na nastup kao da je nastup. Tako sam se usudio da odem na "Grandov" festival pa sam pobedio, a sve su klinci bili. Ima komentara koji idu do te mere da ću izgubiti, a ja ne znam sta da izgubim. Ja ne učestvujem u nekim zakulisnim radnjama, energije na sceni neće manjkati. Nemam strah. Mislim da valja.

foto: Hype production promo

Biće svoj Neću da kopiram Moneskin Nekako ide uz tebe da ti Moneskin preda evrovizijki trofej. - Ha, znaš šta. Evo sad je Tea Tairović snimila hit i sad se pojavilo sto hiljada loših kopija toga. Kad sam ja snimio "Ličnu kartu" posle toga izašla je gomila pesama sličnog fazona. Misle, kao to je prošlo pa će i njihovo. To je totalni promašaj. Tako i taj Maneskin je imao neku svoju foru, i ne mora da znači da će ove godine da pobedi neko sličan. Šta treba da se ja na Evoviziji skinem do pola go, istetoviram se po telu? Pa na šta bi to ličilo. Svako ima svoje i uvek pobedi drugi stil.

foto: Printscreen/Youtube, Nikola Anđić

Kurir.rs/ Ljiljana Stanišić

