SKANDAL U OBRENOVCU! EDITU GAĐALI, PREKINULA NASTUP I POBESNELA: Ti mali MAJMUNE, videla sam te! Ja odoh KUĆI! (VIDEO)

Pevačica Edita Aradinović doživela je neprijatnost na jednom od svojih nastupa.

Ona je pobesnela kada ju je osoba iz publike gađala usred nastupa.

Kako je u trenutku bila izrevoltirana, Edita je morala da prekine nastup i obrati se prisutnima na mikrofon.

- Ja sam došla ovde da pevam za vas. A neki seljak me je gađao. I ako se još jednom bude to desilo, ja odoh kući. Ne znam kako se zove dečko, videla sam ga tu. Ti mali majmune, ti si me gađao. Ne budi majmun, jer ja treba da odem u Beograd i da kažem da sam se dobro provela u Obrenovcu. A ja sam tebe videla, ne moraš sad da pričaš sa nekim drugim - kazala je izrevoltirana Edita.

