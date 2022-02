TINA IVANOVIĆ SA ZVEZDANOM JE U BRAKU 26 GODINA: Nekad je tu stisak ruke, a nekad BUNDA OD NERCA! Evo kako se SLAŽU

Pevačica Tina Ivanović u skladnom je braku sa svojim suprugom Zvezdanom Anđićem već dugih 26 godina.

Osvojio ju je vrlo brzo, jer je prema njoj bio pažljiv i romantičan.

- Kod Zvekija sam pala na šarm definitivno, mada i na boju očiju. Pažljiv je, kavaljer je bio od prvog dana pa i sve do dan-danas. Mogla bih toliko toga da nabrajam dobrog kod njega, ali se plašim da se ne uobrazi kada bude čitao odgovore u ovom intervjuu - počela je Tina i kaže da joj suprug svakodnevno priređuje najrazličitija iznenađenja:

foto: Dragan Kadić

- Nekada mu kažem i da preteruje. Sama sebi ponekad kažem da sam razmažena i previše jer sitnice poput cveća i parfema više i ne ubrajam u nešto što je romantično. To je moja svakodnevnica pored njega. Svesna sam da je takvih muškaraca danas jako malo čak me i moje prijateljice kritikuju i to kod sebe moram da korigujem.

Tina kaže da iznenađenja ne moraju biti samo materijalne stvari, već i gestovi koji se pamte.

- Pregršt iznenađenja je bilo tokom svih ovih godina i dok smo živeli u Nemačkoj, a i u Srbiji. Nekako uvek ima osećaj kao da zna čime i kako da mi ulepša dan. Ne moraju sva iznenađenja da budu materijalna, nekad je dovoljan dodir i stisak ruke kad je teško, a nekad i bunda od nerca - istakla je ona.

Davno su uplovili u mirnu luku, a krize su, priseća se Tina, imali na samom startu.

- Krize su bile na samom početku braka, svađali smo se oko sitnica i gluposti, a kako su godine prolazile totalno smo naučili jedno na drugo. Imamo naše zajedničke rituale i jako teško se odvajamo jedno od drugog. Sećam se kad sam morala da odem do Dubaija da završim nešto oko papira za stan, on je ostao u Beogradu od petka do ponedeljka i da mi je u subotu ujutru pisao da nije oka mogao da sklopi celu noć jer je naučio da stalno budemo zajedno.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Espreso