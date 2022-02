PLANIRAO SAM DA UBIJEM OCA MOJE UNUKE! ŠOK ISPOVEST KARAĐORĐA SUBOTIĆA: Danima pratio Čabarkapu, a jedno mu ODZVANJALO U GLAVI!

Čovek iz beogradskog podzemlja i kontroverzni rijaliti učesnik Karađorđe Subotić otkrio je da je nameravao da likvidira velikog rivala Aleksandra Čabarkapu, koji mu je rasturio porodicu kada je, kao dečko njegove bivše supruge Ljube, napravio dete njihovoj ćerki Aleksandri.

Nakon što je sve isplanirao do detalja i danima ga pratio predomislio se, te rešio da odustane i poštedi život Čabarkapi, samo zbog toga što je Aleksandar otac njegove unuke i mezimice Magdalene, piše S. Telegraf.

foto: Damir Dervišagić

- Progutao sam te žabe, odvratne, one krastače, kao i svoj ego, da bih se pomirio sa Čabarkapom. Uradio sam to zbog Magdalene, jednostavno je nekome oduzeti život, veoma jednostavno... Niko nikoga tu nije ubio da bi moralo da se vrati, paljena su mi kola, ali to su male stvari. Čabarkapa je otac mojoj Magdaleni, bilo bi ružno "da joj je deda ubio oca. Možda bi je ljubav prema meni nosila neko vreme, ali crv sumnje bi je izjedao, rekla bi: Eto, možda se moj deda sve folira zato što mi je ubio oca - priča Karađorđe i dodaje:

- Moje iskustvo govori da bih, da sam ubio Čabarkapu, morao da mu ubijem i brata i oca ili da je on ubio mene, morao bi mog brata Srboljuba. Smatrao sam da je taj put neispravan, nisam hteo da budem kreator Magdalenine nesreće i mislim daje ispravno što sam tako uradio.

foto: Damir Dervišagić, Dragana Udovičić

Karađorđe je sa 18 godina završio iza rešetaka u Centralnom zatvoru zbog krivičnog dela pljačke, ali uspeo je da pobegne nakon nepunih godinu dana.

- Na moju nesreću ja sam 1989. uhapšen pod optužbom da sam pljačkao banke u Austriji, našao sam se pod istragom u Okružnom zatvoru Beogradu. Meni je to kao čoveku koji je tek napunio 18 godina palo dosta teško, nije to jednostavno. Međutim, spletom okolnosti ja sam, da kažem, i prvi koji je pobegao iz tog Okružnog zatvora bez upotrebe sile. Čuo sam da je pokojni Giška planirao gde su slabe tačke u CZ, jedan je pobegao iz kupatila, kupao se, pa se konopcem spustio u garažu, isekao je rešetke. Planirao sam da pobegnem ili kroz paketno odeljenje ili kroz odeljenje slobodnih poseta. Život mi je sam napravio situaciju, u to vreme me je viši komandir iziritirao, pretresao me je na hodniku, smatrajući da ću nekome pisati cedulju I skrivati je - priseća se Subotić.

Karađorđe je bio u braku sa kik-bokserkom Ljubom Pantović, a kako otkriva, danas se viđaju samo na sudu.

"Ljuba se uklopila kao jedna superheroina, prosto neverovatno koliko je bila hrabra, visprena, kako me je junački pratila. Ona je sa mnom više puta doživela pratnju tih nekih koji su hteli da mi skinu glavu, nisu to bile šale i pošalice. S Ljubom sam danas u odnosima takvim da se viđamo samo na sudu" kaže Karađorđe.

foto: screenshot instagram

