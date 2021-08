DETALJI ISKAZA SVEDOKA SARADNIKA PROTIV BELIVUKOVE GRUPE Planirali ubistvo prijatelja Karađorđa Subotića, pa sve iznenada odložili

Bojan Hrvatin, svedok saradnik u postupku protiv grupe Veljka Belivuka, navodno je inspektorima SBPOK ispričao da je Velja Nevolja hteo prošle godine da likvidira i Slavoljuba Trajkovića Trajka (40) iz Kaluđerice, inače prijatelja Karađorđa Subotića.

Hrvatin je ispričao da je Trajković, navodno, 2020. radio Belivuku o glavi zajedno sa Aleksandrom Gligorijevićem Pukijem. Trajko je, međutim, sticajem okolnosti ostao živ, dok je Puki namamljen u "kuću strave" u Ritopeku, gde je svirepo mučen, ubijen i raskomadan. Akcija odložena Hrvatin je 18. jula u SBPOK do detalja opisao kako je upoznao Trajkovića i kako je kasnije pripremano njegovo ubistvo.

Hrvatin je navodno ispričao da je Trajkovića upoznao u zatvoru Zabela, gd eje robijao zbog ubistva od 2007. do 28. maja 2020.

- Imao sam sukob s njim, tukli smo se. U zatvoru sam upoznao i Miloša Budimira, s njim sam se zbližio, ali tek kasnije sam saznao da on sarađuje sa Veljkom Belivukom i Markom Miljkovićem. Ja tada nisam znao ovu dvojicu. Miloš Budimir je pre mene odrobijao kaznu, a kad sam i ja izašao na slobodu, krajem maja 2020, počeli smo da se viđamo - kazao je navodno Hrvatin u SBPOK, prenosi Informer.

foto: Zorana Jevtić

On je dodao da je ubrzo zatim upoznao Miloševog brata Marka, a odmah potom i Miljkovića, pa Belivuka.

- Početkom juna 2020, Miloš mi je ispričao da on i njegov brat Marko imaju problema sa Slavoljubom Trajkovićem, jer je ovaj hteo da im preotme posao sa marihuanom. Pomenuo mi je i da Trajković zajedno sa Aleksandrom Gligorijevićem Pukijem radi o glavi Veljku Belivuku, pa je odlučeno da se Slavoljub likvidira. Takođe, ispričao mi je i da je Trajko pretio da će ubiti i mene i raskomadati me jer sam ga tukao u zatvoru. Zbog toga sam i prihvatio da učestvujem u njegovom ubistvu - rekao je navodno Hrvatin.

Prema sopstvenom priznanju, Hrvatin je preuzeo na sebe da prati Trajkovića, a od Belivuka je saznao da se ovaj kreće po Beogradu u sivom "mercedesu" S klase.

- Kad je već sve bilo spremno da "rešimo" Trajka, Marko Budimir mi je iznenada rekao da trenutno nije vreme za to i da se "akcija" odlaže. Međutim, nešto kasnije, Marko mi je ispričao da su "ščepali" Gligorijevića i da im je on tada priznao da radi za kontraekipu, za takozvani škaljarski klan - rekao je Hrvatin inspektorima.

Zanimljivo je da Hrvatin u daljem iskazu više nijednom nije pomenuo Trajkovića, ali je dalje do detalja opisivao kako je učestvovao u ostalim ubistvima Belivukovog klana.

Karađorđe Subotić kaže da se povremeno čuje s Trajkovićem.

- Nas dvojica smo se družili i zajedno smo uhapšeni 2013. zbog iznude. Za to što se tada desilo osuđen sam na dve godine, a Trajko na dve i po. Kada je izašao iz zatvora, malo smo se udaljili, ali povremeno se čujemo. Trajko je ozbiljan čovek... Neverovatno... Velju Nevolju nisam nikada upoznao. Pokazali su mi ga neki ljudi kad smo se jednom prilikom zatekli na istom mestu u gradu, ali ja o tom čoveku ništa ne znam, osim onoga što sam pročitao u medijima. Ako se Trajko sa nekim tukao u zatvoru, to valjda nije razlog da ga ubiju... Ne znam šta da vam kažem na to - kazao je Karađorđe.

Podsetimo, Veljko Belivuk, Marko Miljković i još 28 njihovih mafijaša uhapšeni su 4. februara, a optužnicom se terete za najmanje pet teških ubistava, kao i za drogu, oružje, otmicu i silovanje.

(Kurir.rs/Informer)