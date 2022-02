ĐEDOVIĆA ČEKA STAN KADA IZAĐE IZ ZADRUGE! Evo koja pevačica mu sprema iznenađenje, kad završi sa rijalitijem biće velika PROSLAVA!

Marko Đedović, učesnik rijalitija "Zadruga" pre ulaska u šou obezbedio je sebi krov nad glavom i to u kraju gde Veljko Belivuk ima stan na Zvezdari.

Sanja Maletić otkrila je sada za Republika.rs da Marka Đedovića čeka stan po izlasku iz ''Zadruge''.

foto: Pritnscreen Instagram

Jedan od Sanjinih najboljih prijatelja je novinar i aktuelni zadrugar Marko Đedović, a sada je otkrila da li ga prati u rijalitiju, kao i šta mu se sve sprema kada izađe iz Bele kuće.

- Đedović je moj prijatelj nezavisno od mog ili njegovog posla, to je porodično prijateljstvo. Marko mi se sada doselio u komšiluk i dok on tamo bije svoje bitke mi ovamo vodimo bitke sa njegovim majstorima, kada izađe da mu stan bude jako lepo sređen i da proslavimo to, nadam se da će i medije da pozove malo da svi vide kako se skućio, a svakako se baš lepo skućio. Pratim ga naravno koliko god mogu i podržavam.

foto: Printscreen/Zadruga

