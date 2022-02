JELENA KARLEUŠA POKAZALA 3 OŽILJKA NA TELU: Ne želim da ih krijem, ponosna sam na njih! ZBOG JEDNOG JE PROŠLA PRAVU DRAMU

Pevačica Jelena Karleuša (43) objavila je na svome Instagram profilu još jednu fotografiju u neobičnom autfitu, a u prvi plan je istakla ožiljke na koje je ponosna.

Naime, ožiljak je nastao kao posledica zbog carskog reza. Rekla je da je imala čak tri. Dva zbog porođaja i treći zbog uklanjanja benignog tumora.

- Da, znam da možete približiti fotografiju i videti moj carski rez. Ne jedan, nego tri. Dva zbog poroda i jedan nastao zbog uklanjanja benignog tumora. Ne bi mi smetalo ni da imam više ožiljaka. Nikada ih ne krijem, ponosim se njima. Ožiljci na telu i duši čine nas onime što jesmo. Jedinstvenima - napisala je Karleuša u opisu fotografije.

Podsetimo, benigni tumor koji je imala u stomaku pravio joj je velike probleme i morao je biti odstranjen operacijom koja je slična carskom rezu.

"Nema razloga da krijem jer, prosto, ne vidim razlog niti je to sramota. Nije to nešto što druge žene nemaju. Problem sa, na primer, reproduktivnim organima… Svaka žena ima takve probleme. Tako da, eto, manja intervencija. Ja sam na nogama već za dva, tri dana. To je sve. I baš zato neću da krijem, upravo zbog toga da ne bi koristili moju ćutnju zarad nekih poluistina, neistina ili budalaština", rekla je tada pevačica.

