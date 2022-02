TRAVELLAND AKCIJA: Veliki First minute popusti za grčke hotele do 28.02.! Poslovnica radi i u nedelju 27.02.

Kuda na leto? Pitanje je koje će se uskoro intezivno postavljati. Ljubitelji grčkog mora znaju da je sada pravi trenutak za rezervaciju najboljeg hotelskog smeštaja, jer su na snazi veliki first minute popusti. Pomažemo vam u izboru. Predlažemo TOP pet grčkih hotela po akcijskim cenama.

Rano bukiranje smeštaja uvek ima svoje prednost, a među prvima su povoljne cene i to baš za onaj hotel ili apartman koji dugo priželjkujete. Ako je u pitanju smeštaj kojim ste bili zadovoljni i prošlog leta, onda vaše muke oko organizacije letnjeg odmora postaju zadovoljstvo. Mala pomoć će vam ipak biti potrebna, a prava adresa je agencija “Travelland”, poznata po širokom izboru hotela u Grčkoj. Kako bi svi putnici iskoristili aktuelne popuste koji važe do 28.02, agencija “Travelland” otvara vrata svoje poslovnice i u nedelju 27.02. od 10h do 17h.

Grčka je savršena destinacija koja već godinama ispunjava sva očekivanja naših turista. A mi vam predlažemo nekoliko najboljih grčkih hotela pogodnih i za porodična letovanja, po First minute cenama za sezonu Leto 2022. Na zlatnoj obali Egejskog mora u živopisnoj oblasti Platamonas (region Pieria) smešten je Resort Cronwell Platamon 5*. Od Soluna je udaljen jedno 100 km, a samo 1,5 km od mesta Platamon. Cronwell Platamon Resort kreiran je specijalno za porodični odmor. Ovde ćete naći idealno mesto za dečiju zabavu, mir i tišinu za roditelje. Kvalifikovani hotelijeri kompanije Cronwell Hotels & Resorts podelili su teritoriju u dve zone: za decu i za odrasle. Usluga se definiše kao Ultra All inclusive, a boravak je moguć na 7 i 10 noćenja. Prva smena startuje 1.juna 2022.

foto: Promo

Aristoteles Holidays Resort & Spa 4* nalazi se na oko 3 km od mesta Ouranopolis. Hotel se nalazi oko 50-200 m od peščano-šljunkovite plaže. Uz all inclusive uslugu u ovom hotelu letovanje na 7 noćenja počev od 4.juna vas može koštati od 659 evra, a na 10 noći od 940 evra (cena je izražena po SOBI). Popularan hotel Pallini Beach 4* koji deli teritoriju sa hotelom Athos Palace može biti baš ono što tražite. Nalazi se na poluostrvu Halkidiki, tačnije Kasandri, 75 km od solunskog aerodroma, 800 m od mesta Kalitea. Pripada hotelskom kompleksu G-HOTELS. Okružen je bujnom vegetacijom i pruža jednu od najlepših plaža na obali. Najniža cena paket aranžmana od 7 noćenja je 550 evra, a od 10 noćenja 775 evra.

foto: Promo

Pomenuti Athos Palace hotel 4* je takođe hotel koji nudi odličnu cenu za narednu letnju sezonu, ali samo ako brzo regujete i bukirate mesta na vreme. Cena za boravak na 7 noćenja se kreće od 509 evra, a na 10 noćenja od 719 evra. Hotel pruža bogat sadržaj za svoje goste: klub za decu, dva bazena na otvorenom (ležaljke i suncobran kraj bazena su besplatni), zatvoren bazen, razne vrste animacija, mini golf, 4 teniska terena, skijanje na vodi, ronjenje, surfing, pedaline i kanoi, pikado, odbojka na plaži… Poseduje besplatan parking za goste hotela.

foto: Promo

Još jedan hotel koji toplo preporučujemo za uživanje tokom leta, a nalazi se na poluostrvu Halkidiki (Kasandra), je Simantro Beach 5*. Smešten je na zlatno-peščanoj plaži, okružen prelepim raznobojnim vrtovima i borovom šumom. Popusti nisu zanemarljivi, a sva je prlika da se iskoriste. Zato ne gubite vreme, jer leto će stići brže nego što mislite.

Rezervacije aranžmana se mogu izvršiti u turističkoj agenciji „Travelland“, na dobro poznatoj adresi Dobračina 43, u Beogradu, svakog radnog dana od 09-20h, subotom od 09-16h, a nedelju 27.02. od 10h-17h. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, možete agenciju zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

