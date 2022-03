ŠOK ISPOVEST MIROSLAVA ILIĆA: Kupio sam GROB u Mrčajevcima za mene i Gocu, postavio i BETONSKU OGRADU... A ovakav spomenik pravi

Miroslav Ilić toliko voli svoje rodne Mrčajevce da je na seoskom groblju već obeležio mesto na kojem će biti sahranjen.

Legendarni pevač otkrio nam je sve o svojoj prošlosti; o porodici, prvim koracima na estradi, anegdotama iz mladosti, kao i o teškim danima kada mu nisu cvetale ruže.

Kroz čitavu njegovu životnu priču prepliću se Mrčajevci, pa se nismo iznenadili što je baš to selo nadomak Čačka izabrao za svoju večnu kuću.

- Ja sam već izabrao grobno mesto za mene i moju Gordanu. Morao sam da rezervišem mesto na našem mesnom groblju. Postavili smo dve betonske ograde, koje nas čekaju kad dođe vreme za to. Nisam izabrao spomenik i nadam se da još ne treba da razmišljam o tome - kaže Miroslav na početku svoje životne ispovesti za Hit i dodaje da nikada nije ni pomišljao da njegova večna kuća može da bude na nekom drugom mestu:

- Naravno da će biti u Mrčajevcima, pa gde drugo? Moj prijatelj Žika iz Pariza me je odveo u grad Kolombe na severoistoku Francuske, gde je sahranjen čuveni general Šarl de Gol. Posetio sam njegovu večnu kuću i oduševio se kada sam video da se De Golov spomenik ne razlikuje od bilo kog drugog na tom malom groblju. I ja sam poželeo nešto slično da napravim za sebe... Ako sam zaslužio, neko će jednog dana navratiti i na moj grob. Ako nisam, neće...

Miroslava za Mrčajevce vezuje toliko toga: detinjstvo, roditelji, mladalačke ljubavi, prvi muzički koraci, ali i zemljak Obren Pjevović, pokojni kompozitor i tekstopisac koji mu je napisao velike hitove.

- Srce mi je zaigralo od sreće kada sam nedavno video da je moj muzički otac Obren dobio ulicu u Mrčajevcima. Ja vama ne umem rečima da opišem te emocije kada dođem u svoje rodno selo. Voleo bih da se tamo preselim kada odem u penziju, da čuvam dvadesetak ovaca, šetam po voćnjaku i obrađujem nešto malo zemlje - priča Ilić, koji svaki slobodan trenutak provodi u ovom naselju u moravičkom okrugu:

- Kad god uhvatim neku krivinu, odlazim tamo. Živim u Beogradu i volim taj grad, ali mi se duša razgali samo kada sam u Mrčajevcima, to je nešto neobjašnjivo. Tada pomislim u sebi: "Ma, kakav Beograd, ovo ovde je raj."

Teško mu je bilo da ode iz tog svog raja, pa je u Mrčajevcima živeo do svoje 37. godine. Majka Milica i otac Života odmalena su mu usadili ljubav prema muzici:

- Moj otac Žiko pevao je u seoskom horu koji u našem selu postoji duže od sto godina. Majka Milica je takođe pevala kao slavuj. Imala je divan glas i još bolji sluh. Uveče, kada se vrati sa njive, pevala mi je nešto poput uspavanke. Zbog nje i za njenu ljubav sam i počeo da se bavim muzikom, da živim za pesmu, a kasnije i od pesme.

Miroslav Ilić je imao incident sa Željkom Ražnatovićem Arkanom u nekada čuvenom noćnom klubu "Duga".

- U to vreme sam umeo malo da se raspištoljim i neprimereno ponašam. Arkan me je ispod stola šutnuo u cevanicu, a ja nisam znao ni ko je on, pa sam ga upozorio da se smiri. Tada mi je rekao: "Ti nisi normalan čovek, pod hitno da se maneš alkohola! Svakog drugog bih ubio da mi se tako obrati..." - priseća se pevač.

