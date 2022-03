IVAN MARINKOVIĆ ŽELI TREĆE DETE! Tukao se sa Jelenom, boli se makazama, naduvao 1,9 PROMILA, OKRENUO ploču kad ga uhvatila KRIZA

Ivan Marinković Bivši učesnik rijalitija "Parovi" već ima ćerku Lenu sa Gocom Tržan i sina Željka sa Miljanom Kulić, a sada hoće i treće dete.

- Jelena i ja želimo bebu. Već neko vreme pokušavamo da dobijemo sina ili ćerku, ali nam ne polazi za rukom. Ukoliko ne budemo mogli prirodnim putem, probaćemo vantelesnom oplodnjom - kaže Marinković za Hit.

Ivan i Jelena su konačno uplovili u mirne vode. Oni su doskorŕ imali probleme u vezi, u kojoj je bilo i fizičkog nasilja. Marinković kaže da je glavni razlog njihovih svađa bio njegovo pijanstvo:

- Za sve je kriv alkohol! Pod uticajem žestokog pića sam bio veliki provokator. Budio sam ono najgore u Jeleni, pa je fizički nasrtala na mene. Bio sam kriv što me je udarala, jer sam je peckao. Ja na nju nikada nisam digao ruku, jer nisam nasilan, pogotovo ne prema ženama.

Marinković tvrdi da je uspeo da se reši poroka i da ne pije već pet meseci.

- Ostavio sam alkohol kada me je policija zaustavila. Naduvao sam 1,90 promila. Tada sam sebi rekao: "Šta će ti to?" Sutradan sam imao krizu. Osećao sam nervozu, teskobu... Pozvao sam psihijatra iz Drajzerove, koji me je posavetovao da popijem nešto za smirenje. Nisam to uradio.... Prebrodio sam! Jelena mi je prvih 10-15 dana branila da izlazim iz kuće, da me društvo ne bi povuklo da pijem. Do danas nisam liznuo alkohol. Shvatio sam da mi to ne treba, jer sam više puta dotakao dno dok sam pio. Nisam imao hleba da jedem jer nisam bio sposoban da radim i zaradim.

Ivan i sada ne radi, ali on i Jelena planiraju da pokrenu zajednički biznis:

- Otvaramo salon za šišanje pasa na Tašmajdanu. Jelena završava obuku za grumera. Oboje volimo životinje, imamo maltezera. Ona će šišati pse, a ja ću joj pomagati.

Da su sredili život govori i to što su uložili novac u renoviranje kuće u Dalmatinskoj ulici, u kojoj je Ivan odrastao. - Sve smo sredili. Okrečili, kupili nov nameštaj... Uložili smo 10.000 evra i sada uživamo u svom domu - završava priču Marinković.

Želim da se Lena i Željko upoznaju Ivan kaže da mu je neostvarena želja da se njegova deca Lena (15) i Željko (4) upoznaju: - Mnogo bih voleo da se jednog dana upoznaju. Ipak su brat i sestra. Lena ne priča o svom bratu, niti pita za njega, ali verujem da će se vremenom to promeniti. foto: Nemanja Nikolić

