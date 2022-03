PREMINULA MU JE MAJKA, A O NJEGOVOM OCU DOBRIVOJU SE MALO ZNA: Evo kako izgleda otac Marka Miljkovića

Majka Marka Miljkovića Nedeljka preminula je iznenada Nedeljka je sahranjena, a njen sin se oglasio na Instagramu kao i njena snajka Luna Đogani.

Dok je javnost upoznata sa njenim likom i mišljenjem o vezi poznatog para iz rijalitija, o njegovom ocu Dobrivoju javnost malo zna. Jedina izjava koju je on dao za medije bila je u vidu podrške njegove veze sa Đoganijevom.

foto: Printscreen/Premijera

- Marko voli Lunu sigurno! Video sam i na televiziji, a i sam mi je pričao. Ona bi kod njega živela kao carica, ali ne sme da laže, vara i gleda u drugoga. Ne ulazim u to da li je ona njega prevarila s tim dečkom (Gastoz op. aut.), ali morala bi da ispoštuje Marka hiljadu posto.

- Što se tiče muško-ženskih odnosa, mora da ga poštuje, jer on s te strane neće da pogreši. Neće da bude s drugom, neće da je prevari i isto očekuje od nje. To je za njega najteža greška sa ženske strane. Imao je on dosta devojaka, ali koja god je tako nešto uradila, on bi to odmah sutradan raščistio. Mora da mu svaka bude verna hiljadu posto, preneo je Skandal.

foto: Printscreen

