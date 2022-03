OGLASIO SE LUKAS NAKON INCIDENTA SA BAJAGOM! Pevač otkrio šta je bio povod da se obrati kolegi: Nije ostao imun na PROVOKACIJU!

Kao bomba odjeknula je vest da su se pred početak festivala "Pesma za Evroviziju 22" muzičari Aca Lukas i Momčilo Bajagić Bajaga posvađali. Tim povodom oglasio se i Aca Lukas.

foto: Nenad Kostić

Prema rečima izvora Kurira, povod za prozivke bili su suprotsavljeni politički stavovi.

Bajaga je dobacio Lukasu, a Aca mu je odgovorio:

- Nemoj sad ovim šimikama da te išutiram po b*lji - rekao je Lukas, kažu izvori Kurira sa lica mesta.

foto: Nenad Kostić

Aca je potvrdio da mu je Bajaga dobacio i da je on odgovorio:

“Bajaga mi je prolazeći pored moje garderobe dobacio, ja sam mu odgovorio na moj način na njegovu provokaciju i on je otišao. Nekim medijima koji su me pozvali pred nastupa rekao sam da nije bilo ničega da ne bih sebi stvorio još veću tenziju pred izlazak na scenu jer mi je već Bajaga pomerio živac. Provokacija je bilo, kao što sam rekao ja sam odgovorio u svom stilu. Da smo bili na nekom drugom mestu možda bi i dobio to što sam mu rekao”, rekao je Lukas nakon što je sišao sa bine u telefonskom razgovoru za Kurir.

foto: Nenad Kostić

Podsetimo, Saša Mirković, Lukasov producent potvrdio je pisanje Kurira:

"Došlo je do neprijatne situacije. Bajaga je pokušao da isprovocira Lukasa dobacujući mu političke provokacije. Lukas mu je odgovorio u njegovom stilu: “Prvo skini imalin sa te kose pa dodji da mi se obratiš, a onda i da će da ga išutira mokasinama - rekao je Saša Mirković, Lukasov producent.

foto: Nenad Kostić

Kurir.rs/S.M.

