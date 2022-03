ŠTA TO ŠETA PO GRUDIMA TANJE SAVIĆ? Pevačica snimkom ŠOKIRALA, spustila majicu, bujni DEKOLTE dospeo u PRVI PLAN! (VIDEO)

Pevačica Tanja Savić mesecima je u žiži interesovanja zbog svog ljubavnog života, a sada je dospela u centar pažnje zbog snimka na društvenim mrežama.

foto: ATA images

Naime, Savićeva je objavila snimak koji počinje tako što svlači džemper sa sebe. Tokom snimka Tanja se igra sa hrčkom koji joj šeta po grudima, a u nekom trenutko sevnuo je i bujni dekolte pevačice.

foto: Printskrin/Instagram

Podsetimo, Tanja se nedavno vratila sa američke turneje, o čemu je nedavno govorila za domaće medije.

foto: Printskrin/Instagram

- Pare su padale po podu, to je bilo najjače! To je bilo kraljevski, zaista. Mislila sam prvo: "Šta je ovo, nešto me udari sa strane...", nisam znala šta se dešava. Znate, tamo ima transvestita, pa vas tako malo nekad bičem puknu... (smeh) Imate tamo sve, sve! Žao mi je što to, na primer, nisam doživela. Moje kolege muzičari, moj bend, on je to doživeo, čak i to udaranje bičem! (smeh) Dobro su prošli - prenela je Tanja svoje utiske.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

02:53 TANJA SAVIĆ PRVI PUT OTKRILA ZAŠTO JE NAPUSTILA OGNJENOVU EMISIJU: Amidžić je najveći KRIVAC!