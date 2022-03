GLUPA JE KAO NOĆ, NIJE ZAVRŠILA 3 RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE, NEINTELIGENTNA BUDALA! Jovana kao niko ispljuvala Tanju Savić zbog izjave

Tanja Savić nedavno je napustila emisiju Ognjena Amidžića, a kao razlog navela je prisustvo voditeljke Jovane Jeremić.

- Tu je najveći krivac Ognjen Amidžić. Nikada to ne bih uradila da smo imali neki dogovor. Kada sam stigla tamo, ugledala sam Jovanu Jeremić. Nisam želela sa njom da sedim sa njom u istoj emisiji. Ona je osoba koja sebe hvali previše i dobija previše na medijskom prostoru. Odlika inteligentnih je da puste da ih neko drugi hvali, a ne da sami sebe hvale. Iznosila je neke stvari o meni. Ognjen, jednostavno, mora da bira goste - rekla je Tanja za Kurir.

foto: Printscreen/PINK

Sada se tim povodom oglasila i Jovana, koja je pobesnela zbog pevačicine izjave.

- Nemoj samo da mi Tanja Savić priča o inteligenciji. Neko ko je pokazao da je životno neinteligentan i neškolovan, neobrazovan u svakom smislu, neko ko je nesiguran u sebe, ko izigrava dežurnu budalu po medijima, neko kome je najveći domet da ga povežu sa političarem. To je Tanja Savić. To je bila najgledanija emisija u sezoni, umesto da je iskoristila taj prostor koji joj je dat, ona je otišla jer nije mogla da istrpi dominaciju inteligentnih i školovanih ljudi u emisiji. Ja sam kraljica, i to je njen poraz - započela je Jovana vrlo oštro, a onda se osvrnula na to što je Savićeva istakla da je sa voditeljem imala dogovor o tome ko će se pored nje naći u emisiji.

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

- Ona nikakav dogovor nije imala, Ognjen ne pravi dogovore sa gostima, nego zove u emisiju i pravi dobar štimung u emisiji. Tanja, ako je navikla da pravi dogovore sa voditeljima da bi došla do izražaja u nekoj emisiji, onda ne treba da bude javna ličnost. Suma sumarum, o inteligenciji ne može da priča Tanja Savić, koja je svojim dosadašnjim životom, radom i izjavama pokazala da je glupa kao noć. Nije završila tri razreda osnovne škole, tako da meni o inteligenciji može da priča samo neko ko je inteligentniji i obrazovaniji od mene. Tanja je i glupa i neobrazovana - zaključila je Jovana.

foto: Printscreen/Amidži šou

kurir.rs/I.B/Srbija Danas

Bonus video:

00:12 Tanja Savić gazi po parama: Šuške pljušte na njenom nastupu!