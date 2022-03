UMETNICA JE SVINJA KOJA SE UGOJILA! Nataša Bekvalac otkrila koliko KG je nabacila, požalila se svima da je na MUKAMA!

Pevačica Nataša Bekvalac vrlo je aktivna na društvenoj mreži Instagram, gde deli detalje iz svog privatnog života.

foto: Zorana Jevtić

Iako je mnogi smatraju jednom od najzgodnijih pevačica na našoj javnoj sceni, Nataša je priznala da kuburi sa viškom kilograma, te da se ugojila 8 kilograma.

Inspirisana stihovima pesme "In Corpore Sano", pobednice "Beovizije 2022", Konstrakte, Nataša je došla do zaključka da ona to jest umetnica, mora biti zdrava, te se je trenutno na režimu ishrane koji joj je propuisala nutricionistkinja.

"Umetnica je svinja koja se ugojila osam kilograma, a umetnica mora biti zdrava pa smo na lanu, ovsenim i mladom siru, nemasnom", požalila se Nataša.

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/I.B.

