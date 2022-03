OVO JE LJUBINA ŽENA, NJOJ JE NATAŠA BEKVALAC SLALA NEPRIMERENE PORUKE! Atraktivna brineta osvojila JOVANOVIĆA i rodila mu ćerku!

Nataša Bekvalac napravila je totalnu pometnju kada je priznala da je sadašnjoj supruzi bivšeg muža Ljube Jovanovića Milici slala neprimerene poruke. Pevačica je nedavno objasnila kako je došlo do te situacije.

- U pitanju je drugi bivši muž i njegova sadašnja žena. Došlo je do zabune. Moja ćerka je nešto mutila sa brojevima telefona i dobila sam obaveštenje da se pridružila Vajberu. Pisala sam joj i slala one stikere "Vidim te šta radiš", "Pratim te", "Za petama sam ti", "Dišem ti za vrat". Kada sam videla da je na fotografiji na Vajberu crna žena, shvatila sam da sam pogrešila i da to nije moja ćerka - ispričala je pevačica za "Informer".

foto: Privatna Arhiva

Njena izjava postala je viralna na društvenim mrežma i nasmejala je mnoge. Samim tim postavili su pitanje ko je Ljubina supruga. Direktor Pionirskog grada privatnost čuva za sebe, ali često na društvenim mrežama pokazuje porodičnu idilu. Kako saznajemo, Milica i Ljuba su nekoliko godina zajedno, a ona mu je prošle godine podarila ćerku Irinu. Iz prvog braka, Ljubina supruga takođe ima naslednicu Dalinu koja ide u četvrti razred.

foto: Privatna Arhiva

Jovanović je maksimalno posvećen otac i dobar suprug, a ćerka njegove žene ga obožava. U prilog tome svedoče i fotografije koje postavljaju na društvenim mrežama. Inače, nekadašnji sportista je član SNS-a i veoma uspešno rukovodi "Pionirskim gradom", dok njega lepša polovina važi za jednu od najlepših Novosađanki.

foto: Privatna Arhiva

Lj.S.

