PSIHOTERAPEUT PROGOVORIO O NENADU ALKSIĆU ŠA I ranije je bio AGRESIVAN PREMA PARTNERKAMA i uvek je zadavao poslednji, KOBNI UDARAC

Nenad Aleksić Ša već drugu sezonu pred kamerama pokazuje sve svoje slabosti kada je reč o muško – ženskim odnosima.

Stravična poniženja, uvrede, izdaje od strane nezvanične devojke Tare Simov su mu postala potpuno prihvatljiva, te tek ponekad uzvraća udarce, nakon kojih dolazi i do istinskih fizičkih okršaja .

Kako je nedavno njegov nekadašnji prijatelj Uroš Ćetić otkrio, ovakvo ponašanje ga ne čudi, s obzirom na to da je u prošlosti on bio taj koji je zlostavljao devojke, kako fizički, tako i psihički. Da li taj podatak znači da se reper sve vreme suzdržava da pokaže svoje pravo lice? Na to pitanje zna odgovor psihoterapeut za Svet, koji godinama radi na slučajevima porodičnog nasilja i nasilja nad ženama.

foto: Printscreen

- Spomenuti reper Nenad Aleksić Ša pokazuje veoma infantilno ponašanje pred malih ekranima, što je za čoveka od 42 godine veoma neobično, a time dokazuje nezrelost, beg od realnih problema, promašenih ljubavi, odgovornosti prema životu, strah od ostvarenih žena, dižu ego, bude osećaj da je i dalje poželjan, mlad, zavodljiv, a kada vidi da gube kontrolu nad njima, nastaje prava eksplozija osećanja. Ništa me ne začuđuje podatak da je i ranije bio agresivan prema partnerkama, a onda kada je shvatio da je strast prošla, da ne može više da živi momačkim životom, zadao je poslednji – kobni udarac. Seanse psihoterapije na koje je išao nisu urodile plodom, jer on istinski nije želeo da se promeni, a antidepresivi i očajanje mogu dovesti do potpunog beznađa i sloma živaca, a nakon toga slede godine osposobljavanja za normalan život i očinstvo o kojem neretko govori – objašnjava stručnjak.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Svet

