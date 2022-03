POSETIO ME JE SAMO JEDNOM KAD SAM BIO BOLESTAN I NIKAD SE NIJE JAVIO! Minimaksov sin izneo detalje sukoba sa Ša, opleo po reperu!

Vladimir Ilić Ila, hip-hoper i sin jednog od najpoznatijeg voditelja svih vremena, Milovana Ilića Minimaksa progovorio je na temu svog prijateljsva i prekida istog sa Nenadom Aleksićem Ša.

Naime, grupa Ša-Ila, koju je u to vreme Vladimir osnovao sa pomenutim reperom, žarila je i palila devedesetih godina, iznedrila hitove poput 'Tange', 'To mi radi' i druge, koje se i dan danas rado slušaju. Ova hip-hop grupa raspala se nakon izdatog petog zajedničkog albuma, gde je njihovoj poslovnoj saradnji došao kraj kao i dugogodišnjem prijateljstvu.

U domaćoj javnosti se nikada do detalja nije govorilo o krahu ovog prijateljstva i muzićke grupe.

foto: Printscreen/Youtube, Zorana Jevtić

Ila se osvrnuo na prekid prijateljstva i muzičke karijere sa reperom.

- Prošli smo mnogo toga, a prekinulo se jer je on odlučio da tako bude. Povukao se. Sa moje strane nema ni sujete, ni ničega, uvek sa svojim drugarima iskren. Mi se stvarno nismo nikada posvađali, ni jedna ružna reč nije pala između nas. Verovatno je on imao veliki rispekt prema meni, on to i ne krije, moguće je da je ta doza poštovanja bila razlog da ne dođe do svađe. Prema meni se nikada nije ponašao kao što se ovako sada ponaša u rijalitiju. Ja jesam veći, dominantniji u odnosu na njega ali ga nikada nisam maltretirao. Zadnji put smo se videli kada sam operisao tumor pljuvačne žlezde, 2013.te godine, bio je kod mene u bolnici. Posle toga sam ga zvao i on se nikada nije javio. On ima taj problem, voli te, ali te gleda i kao neku pretnju. Kao i u Zadruzi, ima taj problem, pa pokazuje sto nekih lica. Eto, ja godinama pokušavam da odgonetnem šta je bio problem. Prekinuli smo druženje, samo zato što je on to hteo. Trebalo je da snimimo još jedan album, ali on nije hteo. Posle je rekao da nisam ja hteo, prosto nije sazreo dovoljno da prizna neke stvari i stoji iza svojih reči.

Hip-hoper se podsetio Nenada Aleksića Ša kao dečaka iz perioda kada su se upoznali. Takođe, progovorio je i o mogućem razlogu prekida dugogodišnjeg prijateljstva.

- Pamtim ga kao klinca od 15 godina, mali Ša nasmejani, sad gledam ovu ličnost, kao da gledam neku drugu osobu. Pun je zlobe, ljubomore i kompleksa. A ima sve, do juče je imao ženu, ima novac, zdrave roditelje... Verovatno je i slava na to uticala, ne znam... Kada sam ja ostao bez roditelja, prokomentarisao je kako imam pare, a ja sam bio u dugovima, mada je sasvim to nevažno, jer sam ostao siroče i da imam sve pare ovoga sveta, ništa mi ne znači. On je takav, gleda novac, njemu je to važno... Non stop potencira da nije nikada imao, a kod njega u zgradi su svi isti, ceo taj kraj je manje više živeo isto, nije on najjadniji bio, iako to potencira da bi ispao žrtva. Ja nisam kriv što sam dete poznatog roditelja... Nosio sam težinu tog imena i slave, nije bilo lako...

foto: Printscreen/Red TV

Na temu sujete i ljubomore, koja često zna da bude razlog raskola između dva prijatelja i saradnika, Vladimir Ilić istakao je:

- Moguće, u to vreme sam bio velika faca. Molio je sestru da ga upozna sa mnom, ja sam tad imao karijeru, bio sam kao neka zvezda u to vreme. Kad sam ga upoznao, nisam se ponašao kao 'ti, mali', već 'Šone',bio sam pun poštovanja, svuda je išao sa mnom i u emisije i na nastupe. Primio sam ga u svoj život, ali to on nije cenio. To je bilo mukotrpno vreme, u vreme kaseta, rešio sam da napravimo grupu. Jednom prilikom je rekao da je on osnivač grupe, a kako, kad sam ja tad bio faca i on je bio moj fan. Bio sam mu idol, fan, poštovalac muzike i to je tako. Pustio sam ga u život, a možda nisam trebao.

Ila je nakon svega što se izdešavalo između njih, otkrio da li postoji doza kajanja.

- Kajem se zbog sebe, jer sam sebi us*o neke stvari, uskratio mi je to da jednog dana nastupamo zajedno, da izvedemo naše najveće hitove. Ne mogu više u originalnoj postavi da nastupam, nismo ni morali da se družimo, da snimamo pesme, mogao je svako na svoju stranu, nego eto, tako da ponekad nastupimo u originalnom sastavu. Očigledno sam mu smetao... Eto tada, kada sam bio bolestan, zvao me je videli smo se i zakopali 'ratne sekire' ali se on više nije javio.

foto: Printscreen/TV Kopernikus

Na pitanje o mogućem pomirenju, stupanja u kontakt sa reperom, Vladimir je otkrio sledeće:

- Ne, neću mu pustiti poruku. Može samo on meni da se javi, jer ja ne želim da se blamiram više. Ja sam nekome pomogao, pustio ga u život, nema potrebe više za tim. Primio sam ga u svoj život, stavio njegovo ime ispred sebe i onda on priča svašta o meni, neke gnusne laži, koje nikada nisam govorio. To širi na estradi, da bi me ukanalio, a ja i nisam deo toga, ja sam sa neke druge strane. To je neka sujeta, ego, pojma nemam šta je, to zna samo on...

