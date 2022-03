OTKRIVENO KOLIKO JE LUKAS ISKEŠIRAO PARA ZA SVADBU SINA! Nije štedeo ni dinar, neće da mu se IKO SMEJE, svi detalji GALA slavlja

Pevač Aca Lukas oženio je sina Lazara, a želeo je da taj dan njegovom nasledniku ostane u najlepšem sećanju, pa je odrešio kesu.

Naime, kako se navodi, Lukas je za slavlje povodom venčanja sina i snajke Ane, na kojem je bilo oko 300 ljudi iskeširao 50.000 evra.

- Aca nije želeo da štedi za svadbu sina, pa mu je rekao da izabere najbolji restoran koji može da primi veliki broj gostiju, a da bude pića i jela u izobilju. Nije gledao koliko šta košta. Zato su snajka Ana i sin Lazar organizovali najbolji ketering, dekoratere, ali i pevače kako bi svadba izgledala kako treba. Aca, nije imao vremena da se bavi detaljima, jer je bio fokusiran na “Izbor pesme za Evrovziju”, pa je dao samo novac i rekao da ne štede. Ženi sina i neće, kako je rekao, da mu se estrada smeje da bude stipsa - kaže izvor.

Inače, kako je Kurir ekskluzivno objavio Lukas je za prvenca spremio i vredan poklon. On je mladencima poklonio stan, koji je dosta veći od onog u kojem njegov sin Lazar živi trenutno, u istoj zgradi gde i folker.

- Ovo iznenađenje Aca još uvek nije saopštio sinu i snajki, ali će sad saznati. Lukas je zaista mnogo vezan za decu. Nijedno ne odvaja. Jeste da vodi buran život, ali za naslednike i unuku uvek nađe vreme. Bio je presrećan kada je dobio prvu unuku, ali sada i on i njegova prva supruga Ceca jedva čekaju da dobiju unuče od najstarijeg sina - tvrdi naš izvor i napominje da je Lukas odavno odlučio šta će sinu i snajki biti svadbeni poklon. Nema sumnje da će sve biti kako je pevač isplanirao, jer su Aca i njegov producent Saša Mirković i te kako profitirali od učešća na Pesmi za Evroviziju '22. On je folkeru za samo mesec dana, koliko je trajala fama oko ovog festivala, zakazao više od 100 nastupa u zemlji i inostranstvu. S obzirom na to da je Vuksanović najplaćeniji pevač, nema sumnje da će i ostaloj deci u narednim godinama obezbediti još po jedan krov nad glavom.

