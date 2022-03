TAKMIČARKA ZVEZDA GRANDA SE SKINULA NASRED BINE! Spustila haljinu i zbunila ŽIRI, a onda je Ceca uradila neočekivano! (FOTO)

Ivani Dulić (32) iz Subotice, takmičarki "Zvezda Granda", desio se peh na sceni u sinoćnjoj emisiji.

Naime, Cecina miljenica je tokom izvođenja hita "Mariš li" planirala da se brzinski presvuče na sceni, ali nije uspela.

Čvor na haljini sprečio je da to brzo uradi i pokaže koreografiju koju je marljivo pripremala za nastup, pa je u pomoć pritrčala mentorka i brzinom svetlosti uspela delimično da joj pomogne.

- Ovo je u jednom trenutku bilo naporno i za gledati, ali bez obzira na pehove, vidiš rezultat, nisu te oštetili - poručila je Sanja Kužet nakon završenog nastupa, a takmičarka se rasplakala.

- Ivana, nemoj da plačeš. Pa ovo je lepše bilo nego da si ti skinula haljinu, to što je Ceca prišla i pomogla, pa sve je to šou program - rekao je Saša Popović, ali se ona izvinjavala što nije uspela da pokaže sve što je dva meseca pripremala. Na to je Marija Šerifović zamolila Sašu da joj ponovo pusti matricu i pokaže koreografiju koju je spremala za "Zvezde Granda", što je sudija i dozvolio.

Nakon ponovljenog nastupa, Popović je otkrio da je Ceca takmičarki pokazala koreografiju, a Marija imala još luđi predlog.

- E, sad to ne bi bilo to da Viki ne izađe i ne otpeva refren. Ajde, Viki, pevaj - poručila je, a Miljkovićka je odmah izašla na scenu i ceo studio podigla na noge.

Bonus video:

00:12 Ceca otišla na podmlađivanje