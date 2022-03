UČESNIK ZVEZDA GRANDA UPLETEN U AFERU ĐORĐA DAVIDA! Madžić: Ja sam mu rekao da Mirjanu LOŽIMO malo! Ona je IZOPAČEN lik!

Učesnik "Zvezda Granda" Žarko Madžić podržao je Đorđa Davida u aferi sa Mirjanom Popović, koja je za Kurir otkrila da je roker startovao i slao uznemirujuće fotografije i poruke. Pevač tvrdi da je i on bio njena žrtva.

- Mislim da ta žena i ne postoji. I meni je slala slike, ali sa nekoliko različitih profila. Kad mi je dosadno, ja volim da se dopisujem sa izopačenim likovima da vidim dokle idu. Ta se javlja svima. Jednog dana mi je Đorđe rekao da me spominje neka devojka Mirjana. David joj je stavio do znanja da je provaljena i spomenuo moje ime, e, tad je nastao haos. Odmah je osula najniže uvrede na moj račun. Sva sreća da me Đorđe poznaje, a ona me je predstavila kao psihopatu koji je proganja. Ja sam mu rekao da je ložimo malo, da se sprdamo i to je to. Svesni smo da sve to može da se zloupotrebi, što je ona uradila - kaže Madžić.

On priznaje da je i njemu zapretila.

- Rekla je da će sliku mog polnog organa da pošalje novinama. Samo napred. Preti kao da ima snimak kako masturbiram, e, tada sam znao da laže. Ona je neki psihopata jer da ima iole odgovornosti prema sebi ne bi se lažno predstavljala i obmanjivala ljude. Iskoristila je Đorđa da on ispadne neki perverznjak, ali to nije istina. Može se reći da smo upali u zamku, glupost koja je otišla predaleko i ništa više. Ta mala je prazna duša isfrustirana što nikada nije dobila priliku da uđe u "Zvezde Granda".

