DEČKO MI JE I LEP I ZGODAN! Dragana Kosjerina otkrila zbog čega je ponosna na partnera i čime ju je ZAVEO

Voditeljka Dragana Kosjerina važi za jednu od najlepših voditeljki u Srbiji. Na nedavno održanom takmičenju “Pesma za Evroviziju ‘22” oduševila je publiku kraj malih ekrana.

Da li ste bili uzbuđeni pred finale „Pesme za Evroviziju“?

- Naravno. Naš nacionalni izbor za predstavnika na Evrosongu uvek nosi uzbuđenje, privlači pažnju i zahteva punu posvećenost svake osobe koja je uključena u realizaciju takvog programa. Nikad nemam tremu koja me blokira, ali sam bila vrlo uzbuđena i jedva sam čekala da vidim kako će se odvijati to veče. Naposletku, pobedila je numera koja se magično uselila u našu svakodnevicu, preko noći. Danima svi pevuše stihove “In corpore sano”, a lično, pesmu smatam vrlo inspirativnom. Sve čestitke Konstrakti, kao i ostalim izvođačima koji su se ove godine potrudili da na sceni imamo defile raznovrsnih kompozicija.

Kako se pripremate za tako velike šou-programe?

- Složeni televizijski programi, a ovaj festival to jeste, zahtevaju timski rad. Nedeljama se pripremamo. Bez kolegijalnosti i podrške ovakav posao ne može da se iznese, jer svako mora svoju ulogu savršeno da odigra. Na scenu nikad ne izlazim nespremna. Volim sve da imam u malom prstu kada ulazim u lajv program. To mi daje sigurnost i osećaj kontrole, kao i spremnosti na određenu improvizaciju.

Da niste voditeljka, čime biste voleli da se bavite?

- Više puta sam govorila o tome da radim svoj posao iz snova. Zaista je tako. Ne zamišljam sebe u nekim drugim ulogama, ne čeznem za drugačijim profesionalnim prilikama. Srećna sam tu gde jesam, kad ne budem, tražiću novi put.

Koliko vam je lepota pomogla u poslu, a koliko odmogla?

- Da li je bilo izazova? Jeste. Ali, zar se ne sreće svaki čovek sa izazovima? Do mene već dugo dolaze komplimenti na račun obavljenog posla. I to od ljudi koje cenim. Ostalo me uistinu ne dotiče.

Postoji li projekat u karijeri koji biste voleli da radite, a nikako vam se nije ukazala prilika?

- U Zabavnom programu već izvesno vreme radimo na novim projektima, prostora za različite angažmane ima. Kad ih nema- prilike se stvaraju. Ako poželim da radim drugačije emisije, sugurna sam da ću naići na podršku.

Šta vas je kod Bojana najviše osvojilo?

- Iskren je. Posvećen, vredan. Dobar sagovornik i pravi prijatelj. Na stranu to što je lep i zgodan.

Koliko je teško kao javna ličnost zadržati svoj privatan život samo za sebe?

- Prirodno je da se ljudi interesuju. Ne krijem se, ali i ne zatrpavam medije detaljima iz privatnog života. Portali katkad nešto prenesu, na društvenim mrežama je sve dostupno, ali u tome nema ničeg lošeg. Intimu čuvam za sebe, a partnera na kog sam ponosna i sa kojim delim život, nemam razloga da krijem.

