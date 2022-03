TI SI ZAO ČOVEK! ISKLJUČITE GA: Ceca javno spustila Bosanca, u pomoć joj priskočila VIKI! ŽESTOKI OKRŠAJ U ZVEZDAMA GRANDA

Folk zvezda Ceca Ražnatović i kompozitor Dragan Stojković Bosanac imali su okršaj u novoj epizodi "Zvezda Granda".

Ceca i Bosanac nisu se složili oko komentarisanja jednog od kandidata, pa je pevačica povikala:

- Isključite čoveka, isključite čoveka, molim vas! Isključite ga!

Međutim, Bosanac je nastavio da komentariše, pa se Ceca opet oglasila.

- Nisam nikada kolegu ponizila, a ti stalno koristiš priliku da pokažeš kako drugi ne znaju - rekla je ona, te poručila kolegi:

- Ti si zao čovek.

U raspravu se odmah uključila i Viki Miljković.

- Uopšte nije umetnost kada hoćeš nekoga da naučiš, a onda ga poniziš. To je nekulturno! To je odlika nekulturnih i nevaspitanih ljudi, to se nosi iz kuće. Osnovno vaspitanje ide iz kuće - poručila je Viki Bosancu.

- Viki, ne bih ja kuću pominjao - odgovorio je kompozitor.

