CECINA ĆERKA IDE NA EVROVIZIJU SLEDEĆE GODINE?! Anastasija o planovima za Evropu nakon nastupa u Parizu: A evo šta joj kaže TETKA

Anastasija Ražnatović nedavno je održala svoj prvi nastup, i to u Parizu, a kako je sada rekla, nije očekivala da će to izazvati toliku pažnju.

Nju su po sletanju na beogradski aerodrom sačekale brojne televizijske ekipe što je mladu pop zvezdu prilično iznenadilo.

- Dočekali ste me kao da sam osvojila "Evroviziju", a ja sam samo imala nastup kao i svaka druga pevačica. Bilo je fenomenalno, publika je bila fantastična. Imala sam osećaj kao da nastupam 101. put, a ne prvi - rekla je Anastasija za medije.

Ona je nakon nastupa u Parizu otkrila i da li ima ambicije da predstavlja Srbiju upravo na "Evroviziji".

- Za sada nemam tih ambicija. Meni je to super, ali nekako nisam razmišljala u tom pravcu. Nikad ne reci nikad, meni je to stvarno super i što da ne, jednog dana ako bude naišla prava pesma za to, prijavila bih se pa bi videli, ali za sada ne - otkrila je Anastasija.

Podsetimo, Anastasiju je na prvom nastupu pratila tetka Lidija Ocokoljić koja je, kako je Anastasija priznala, budo pratila svaki njen korak.

- Bukvalno je skrenirala svaki pokret, svaku gestikulaciju, svaku grimasu, ton, triler, ali je zadovoljna. Rekla je da je zadovoljna, da je za prvi put sve bilo super - rekla je ona.

