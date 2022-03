ČARŠIJA BRUJI O RASKIDU RADE I HARISA, A OVAKO JE POČELA NJIHOVA LJUBAV: Dopisivali se 3 meseca, pa pevačica napravila PRVI KORAK!

Rada Manojlović i Haris Berković su već duži niz godina u skladnoj vezi, a sada se spekuliše da je par raskinuo, a malo ko zna kako je počela njihova ljubavna romansa.

Naime, ekipa Paparaco lova uputila se u Gradačac, gde je Rada nastupala u diskoteci u rodnom kraju svog dečka Berkovića. Rada je sa sestrom i dva momka stigla u diskoteku.

Rada je nakon nastupa završila u motelu, a ne u kući kod Berkovića, a tvrdnje da više nisu zajedno su se ispostavile kao tačne.

Pevačica je svojevremeno objasnila da je Berković bio veoma stidljiv, te da je ona bila ta koja mora da preuzime inicijativu, da bi danas bilo sve kako treba.

Iako među njima postoji velika razlika u godinama, to ih ne sprečava da se vole. „Zvezde Granda” su ih spojile, odoleli su brojnim preprekama, ogovaranjima i uživaju u ljubavi, a par je kroz brojne intervjue otkrio kako je zaista počela njihova ljubavna priča.

- Ja sam prvi za nju znao, video sam je na TV-u. Mogu slobodno da kažem da sam bio klinac kada sam je prvi put video - našalio se Haris Berković gostujući ranije u emisiji „Amidži šou”.

- On je bio veći klinac nego što sam ja klinka, razlika između nas je devet godina - dodala je Rada.

Prema Berkovićevim rečima, on nije ni slutio da će biti sa Manojlovićevom u vezi.

- Prvi utisak je da je bila top zgodna devojka i dobra pevačica. Nisam ni mislio da ću na kraju da završim sa njom - iskren je bio Haris.

- Drugi korak je bio kada smo snimili duet. Tokom takmičenja sam trebala da navijam za brata, ali sam navijala i za Harisa, da budem iskrena. Onda sam sebi rekla: “Da li je moguće da ja njemu priđem i preuzmem inicijativu?”. Posle toga je meni zapalo da baš sa njim pevam duet u takmičenju. Slučajno. Ja sam znala da je on stidljiv. Znala sam da će on otići u Bosnu i mislila sam se da će nam se putevi sad raziđu - govorila je Rada svojevremeno.

- Ona je to uradila profesionalno i posle nastupa pitala me je da li sam gladan - istakao je Berković, a onda je pevačica otkrila kako je prošao njihov prvi sastanak:

- Pa ide za Bosnu, jako sam se brinula da čovek ne ode gladan. Odemo mi na večeru. Tad sam skontala da je on bacio oko na mene. On me je upitao da li je momak koji je bio sa nama moj ili sestrin dečko. Mislila sam da je on stidljiv dečko, ali to je bilo... Kod njega mi se najviše dopalo što smo se mi jedno tri meseca samo dopisivali. Ni u jednoj poruci me ništa kokretno nije pitao, mislila sam da je problem do mene.

Svoj emotivni život Rada ljubomorno čuva od očiju javnosti, a ranije je ispričala kakva je zapravo u vezi.

- Moj muškarac me drži kao malo vode na dlanu. Isto kao i ja njega. Zaljubljena sam konačno i sve je kako treba. Konačno sam srećna i imam ono što mi treba. Kada se zaljubim, dajem sve od sebe. Ulažem u tu vezu mnogo i pristupam ljubavi kao da je za ceo život. Ne znam i ne umem da kalkulišem - govorila je Rada svojevremeno, koja, i pored velike ljubavi, misli da je još rano da stane na ludi kamen.

- Još nije vreme za brak. Ako gledamo realno, zrela sam za brak. Međutim, žene sa estrade se vrlo često ostvaruju kao majke i posle 30, poput Lepe Brene i Dragane Mirković. Često smo na terenu. Ja mojim koleginicama zavidim što su zatrudnele mlade. To je najlepši trenutak u životu jedne žene. Dete oplemenjuje vezu, ali smatram da za bebu još nisam spremna. Realna sam osoba i karijeru bih stopirala duže vreme kada bih zatrudnela. Zato što ne bih mogla da rodim dete a da ne budem kraj njega - govorila je tada Rada.

Pevačica je priznala i da se suočila sa brojnim negativnim komentarima, te da tokom petogodišnje veze, mnoge kolege sa estrade nisu podržavale njenu i Harisovu vezu.

- Mogu li da navedem šta su pričali? Dobro, bilo je, ne mogu sad da kažem da je meni neko u lice došao i rekao, ali sam načula, gde je ono, ona je dosta starija... Mi smo svi u super odnosima, ali su se nalazile moje koleginice koje su ga savetovale, da je on mlad, da treba da proživi. Među kolegama nismo osetili da su nas podržali - govorila je ranije Manojlovćeva.

