RADA MANOJLOVIĆ I JELISAVETA ORAŠANIN IMALE ISTOG DEČKA: Glumici NIJE DALO MIRA što je čuvao slike s pevačicom u telefonu! (FOTO)

Prema pisanju domaćih medija glumica Jelisaveta Orašanin, koja je sada udata za košarkaša Miloša Teodosića, 2015. godine je navodno bila u vezi sa Momirom Gajićem, koji je dospeo u žižu javnosti kada se prethodno zabavljao sa pevačicom Radom Manojlović.

Košarkaški trener i lepa glumica, pomenute godine, kako je pisao Kurir, imali su izvesne probleme u navodnoj vezi, upravo zbog Rade.

Jelisaveta je navodno uplovila u vezu sa Momirom nakon raskida sa Vukom Kostićem viđala se sa njim u Americi, a spekulisalo se, da joj je jedna stvar smetala kod njega, koji kao da nije mogao da se otarasi "duhova prošlosti" .

- Jelisaveti je toliko stalo do Momira da sve čini kako bi bili zajedno. S obzirom na to da on radi u inostranstvu, u Turskoj i Americi, svakog dana se čuju po nekoliko puta, razmenjuju poruke, a oboje znaju gde se ko nalazi u bilo kom trenutku. Iako zasad sve funkcioniše kao pod konac, postoji jedna stvar koja lepoj glumici ne da mira. Naime, njoj smeta to što Momir i dalje u telefonu ima fotografije iz perioda kad je bio srećan s Radom - rekao je izvor za svojevremeno.

Takođe, kako se tada pisalo, glumica se navodno obratila i Momirovoj sestri za pomoć, budući da nije uspevala sa njim da reši situaciju koja ju je mučila.

- Nju to baš muči, i s vremena na vreme mu indirektno skrene pažnju da joj to smeta. Ona želi da Momir definitivno raskrsti s prošlošću i uspomene ostavi tamo gde im je i mesto - u zaboravu. Pošto joj to ne polazi za rukom, Jelisaveta je pomoć potražila i od Gajićeve sestre, koja je i kumovala njihovom poznanstvu. Zamolila ju je da popriča s bratom i reši taj problem - dodao je izvor tada.

Ipak, Jelisaveta je ubrzo sve demantovala putem društvenih mreža, te šta je zaista istina, ostaće misterija.

- Čitam novine ovih dana i moj komentar je: NIJE ISTINA! - napisala je ona na "Instagramu" tada.

