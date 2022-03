NINA SA LEKOM 6 GODINA ŽIVELA BAJKU, ONDA SVE PUKLO! Sad ima NOVOG dečka, a brak sa 3 DECENIJE STARIJIM Lečićem ŠOKIRAO javnost!

Voditeljka Nina Radulović i glumac Branislav Lečić važili su za jedan od najintrigantnijih parova na domaćoj javnoj sceni. O njihovoj ljubavi dugo se pisalo, a javnost je najviše šokirala činjenica da je glumac stariji 31 godinu od svoje tadašnje partnerke.

foto: Marina Lopičić

U oktobru 2010. godine, odlučili su da stupe u brak, a samo pet meseci kasnije, postali su roditelji dečaka Lava.

Nina je smatrala da živi bajku sa čovekom koji joj je osvojio srce. U novembru 2012. godine, na romantičnoj večeri proslavili su dve godine braka. Bili su jako srećni zajedno, činilo se da će ljubav trajati večno i da su jači od svega.

- Još u prvoj godini braka sve stvari budu jasne. Nas dvoje smo sada isti kao kada smo bili u vezi. Čini mi se čak i da nam je, otkako smo se venčali, bolje jer smo shvatili koliko nam je važno što imamo dete i to što živimo zajedno. 'Papir' drži vezu stabilnom, teže je vezu 'prokockati' ako imaš obećanje pred Bogom i narodom. Inače, dete menja partnere nabolje. Sve egoistične potrebe sa bebom prestaju. Parovima koji dobiju mališana uskraćeno je vreme koje bi provodili u dokolici, ali je važno dobro se organizovati - rekla je te godine za magazin „Hello!“ Nina Radulović - Lečić i dodala:

foto: Story

- Partneri sa dolaskom bebe shvataju da je to iskustvo divno, pa onda i sa vedrije strane posmatraju sve one manje lepe stvari koje roditeljstvo donosi. Ipak, ponekad bi trebalo vratiti se u prošle dane. To je lekovito za vezu i tada radi 'baka-servis'. Svaki izlazak iz ustaljenog ritma života prija, kao veče na kome smo proslavili dve godine braka. Kada na ovaj način dnevne obaveze, radne i roditeljske, ponekad začinimo, to oporavlja.

foto: Story Arhiva

Podsetimo, Branislav Lečić i Nina razveli su 2016. godine.

Navodni razlog njihovog razvoda jesu informacije o Lečićevom neverstvu koje su neprestano dolazile do Nine. Tada, Lečićevu suprugu mnogi su informisali o njegovim aferama sa koleginicama, ali i starletama. Prema rečima dobro upućenog izvora, Nina najpre nije mnogo pažnje obraćala na to što čuje, ali vremenom je počelo da joj smeta što njenog supruga povezuju sa mladim devojkama, iako su njih dvoje u to vreme tek postali roditelji.

foto: Damir Dervišagić

- Neka misli ko šta hoće. Nas dvoje smo odlučili da više ništa ne pričamo o razvodu. Dali smo saopštenje i mislim da je to jedino što treba da se zna. Znamo da nas čeka medijski haos, ali mi smo odlučili da se više ne oglašavamo tim povodom. Znam da će izmišljati prevare i razne gluposti, ali Nina i ja znamo šta je naša istina - govorio je Lečić.

Pre ovog, glumac je već jednom bio u braku i to sa Ivanom Vujadinović, sa kojom ima sina Ivana i ćerku Anu, a mediji sada bruje da Nina ima novog dečka sa kojim navodno planira svadbu na leto.

foto: Printscreen/Pink TV

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

19:48 BRANISLAV LEČIĆ TVRDI DA JE DANIJELA ŠTAJNFELD MONTIRALA SNIMAK: Nisam jedini koga je OPTUŽILA ZA SILOVANJE