ŠETALE MACANE, ALI NIŠTA OD LJUBAVI! Dara volela 23 godine MLAĐEG, ona živela s dečkom, a jedna je završila u BOLNICI zbog RASKIDA

Ljubavne veze dama sa domaće scene uvek su pod lupo javnosti. Iako se trude da sakriju svoju privatnost i imena momaka sa kojima se zabavljaju, to im ne polazi za rukom.

Mnoge od njih ipak nisu se proslavile u tim vezama, te je došlo do raskida.

Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović nedavno je raskinula sa biznismenom Bogdanom Srejovićem, sa kojim je godinu dana uživala u ljubavi. Oni su rešili da stave tačku na svoju vezu, a rastali su se u prijateljskim odnosima.

foto: ATA images

- Više nismo u vezi, ali bićemo prijatelji do kraja života - glasila je njihova zajednička izjava za medije.

U tom periodu i njena ćerka Anastasija Ražnatović raskinula je sa devet godina starijim Đorđem Kuljićem posle pet godina ljubavi. Iako su započeli zajednički život, shvatili su da nemaju zajedničku budućnost.

foto: Sonja Spasić

Inače, Đorđe se retko pojavljivao u javnosti sa mladom pevačicom, a ona je često isticala da on ne želi da se eksponira u medijima.

- Niko ne zna šta nosi dan, šta nosi noć. Jednostavno smo seli i razgovarali i došli smo do zaključka da je bolje ovako i za mene i za njega - kazala je pevačica, a na konstataciju Ognjena Amidžića da su mnogi očekivali venčanje, Anastasija je odgovorila:

- To su ljudi očekivali jer smo mi dugo zajedno, ali ja sam s njim od 18. godine. Šta je trebalo? Da se udam sa 18 godina? - zapitala se ona.

foto: Zorana Jevtić, Damir Dervišagić

Dara Bubamara godinu dana bila je u vezi sa čak dve decenije mlađim Markom Dujakovićem Tonijem. Njih dvoje tokom romanse često su obilazili luksuzne destinacije, a ona je govorila da joj razlika u godinama ne predstavlja problem jer se oseća mladoliko.

"Mnogo joj je ljubomorisao i zbog toga su se često svađali. Sve mi je smetalo, i kako se oblači i kakve slike objavljuje na Instagramu. I ko je zove dok je s njim. Dara nije mogla više da trpi ljubomoru i to što je Toni pokušavao da je kontroliše, pa je zato odlučila da je bolje da se rastanu", rekao je izvor blizak pevačici i dodao da "Dara nije mnogo patila posle raskida".

foto: Instagram

Pevačica Katarina Živković svoje izabranike nije predstavljala javnosti, pa se tako mnogi sećaju njene veze sa manekenom Branislavom Banetom Jankovićem, sa kojim je bila četiri godine.

Par je započeo vezu pred kamerama rijalitija ''Farma'' tada se zaista i razišao.

Domaći mediji brujali su o njihovom raskidu koji je bio veoma buran, a nakon kojeg su i pevačica i maneken bili u lošem psihičkom stanju, a ona je navodno završila u bolnici.

foto: Marina Lopičić

Milica Todorović dugo je bila u vezi sa Radeom Kovačevićem, a nakon njega uplovila je u vezu sa glumcem Petrom Strugarom. Njih dvoje smuvali su se na snimanju njenog spota, kada joj je Strugar ustupuo svog konja za potrebe snimanja.

- Nije to muka, zašto je muka, prosto ljudi se raziđu i to je to. Slobodna sam, ne znam zašto, Znate kako to ide kod mene, kad se neko pojavi, pojavi se, ja to ne krijem", rekla je pevačica za "Premijeru" nakon raskida.

foto: Instagram

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

02:56 Dara Bubamara ponovo progovorila o ukradenoj pesmi i Evroviziji