VODITELJKA ABORTIRALA DETE BIVŠEG SPORTISTE: Ostavio je kad je ZATRUDNELA, pa je shvatila da joj je on BITNIJI nego uloga MAJKE

Bivši sportista, koji je sada vrlo uticajan, već godinama je u tajnoj vezi s voditeljkom, koja za sebe već ima brak s čovekom koji je takođe dobro poznat javnosti! Njihova afera, prema rečima prijatelja, traje dugo, a nedavno je ona i zatrudnela i abortirala njegovo dete, saznaje Kurir.

Ova burna veza počela je ubrzo nakon što je voditeljka raskinula s jednim moćnikom, koji je svojevremeno vedrio i oblačio regionom. Zahvaljujući njemu, dobila je perspektivan posao, ugled i mnogo novca, što je posle iskoristila za dalji napredak na svim poljima. Bila je vrlo aktuelna u javnom životu, mediji su često pisali o njoj i njenom bivšem suprugu, a onda je odjednom nestala i gubi joj se svaki trag.

foto: Profimdia

Žena sve zna

Nije to bila njena odluka, već je tako morala, zato što zbog veze s moćnikom nije smela da se pojavljuje u javnosti. Kad je prekinula s njim, ponovo se aktivirala i počela da obilazi skupove i događaje na kojima se okuplja krem društva. Tako je i upoznala bivšeg sportistu i odmah mu se dopala, kao i on njoj.

Počeli su da se viđaju, tajno naravno, zato što je i on oženjen i ima decu. Od početka bivšoj voditeljki je bilo jasno da s takvim čovekom nema perspektive, jer se on nikad neće razvesti, a i sam joj je to napomenuo. Ipak, kako se u njega zaljubila, odlučila je da se žrtvuje i pristane na to da mu bude rezervna opcija. Uglavnom, sastajali su se u njenom stanu koji joj je prethodni partner kupio, a ponekad su odlazili na zajednička putovanja van Srbije, gde nisu morali da strepe da će ih neko videti zajedno. Supruga bivšeg sportiste znala je da je on sklon aferama, ali pošto je uvek ostajao s njom, nije se previše potresala.

Ostavio je

Idila je potrajala sve donedavno, dok voditeljka nije saznala da je u drugom stanju. Bilo je to pre nekoliko meseci i ona je tad svom ljubavniku rekla da bi volela da rodi dete, naravno, on ne bi imao obavezu da ga prizna. Međutim, on nije hteo ni da čuje za to i zbog toga su se žestoko posvađali. Vezu su tada prekinuli i više od dva meseca se nisu javljali jedno drugom, sve dok bivša voditeljka nije shvatila da joj je važnija ljubav bivšeg sportiste nego to da se ostvari kao majka. Odlučila je da abortira, odnosno da posluša svog bivšeg ljubavnika, a nakon toga ga je pozvala i rekla da želi da nastavi viđanje s njim. On je jedva dočekao to i vratio joj se. Ponovo su zajedno i uživaju u ljubavi, a kako su nam rekli izvori bliski ovom paru, bivša voditeljka pomirila se s tim da će uvek biti druga i da bez njega ne može.

foto: Kurir

foto: Kurir

