BIVŠA KUĆNA POMOĆNICA ZLATE PETROVIĆ IZNELA PIKANTERIJE: Ovakva je pevačica PRIVATNO? Evo da li su joj dolazili muškarci u dom!

Kućna pomoćnica Zlate Petrović navodno je rešila da otkrije kako se pevačica ponašala kada je bila kod kuće.

Pevačica Zlata Petrović je nedavno sve šokirala kada je izjavila da se prvi put udala sa samo 14 godina, i to na nagovor roditelja, a ističe da ga nikada nije volela i da nije želela da bude sa njim, pa je tako nakon dve godine braka pobegla od supruga.

Zlata je nakon toga ušla u vezu, a potom i brak, sa Hasanom Dudićem sa kojim je dobila sina Mikija, a nakon razvoda se udala za voditelja Zorana Pejića Peju, sa kojim je dobila sina Jovana. Zlatina kućna pomoćnica navodno je radila za nju nekoliko godina, a rešila je da otkrije sve tajne i pikanterije iz pevačicinog života.

foto: Printscreen/YT

- Krenula sam da radim kod nje kada je Jovan imao sedam meseci, i radila sam par godina za nju i pravo da vam kažem, meni nikada lepše nije bilo - započela je pomoćnica.

- Nikada nije privodila momke kući, uvek je prema meni bila najbolja. Imam za nju samo reči hvale, dobijala sam i poklone i sve, bila sam 24 sata kod nje. Kada mi bude rođendan da mi 50 maraka, pa kad se vrati sa turneje me isto čašćavala. Kad idemo da pazarimo za nju uvek je kupovala i meni. Ako kupi nešto za sebe što joj se ne svidi odmah je prosledila meni. Vraćala sam se kući sa džakovima punim stvari nekada - priča kućna pomoćnica.

foto: Dragana Udovičić

Ona je istakla da joj je pevačica rado pomagala oko kućnih poslova i da joj to nikada nije bio “blam”:

- Ona kada je kod kuće uvek je htela da mi pomaže, ona pegla ja perem i obrnuto. Stavi turban na glavu, zavrne rukave i riba.

Zlata i Goca Božinovska su najpoznatije estradne kume, a njihove dogodovštine se prepričavaju godinama, a sada su otkriveni i neki detalji koje niko nije znao:

- Jao ona i Goca su stalno pravile neke ludorije, one su bile takav duo. Vanesa i Goca dođu kod Zlate da se spremaju za izlazak, pa krenemo svi da se smejemo, pijemo, šalimo i onda ne odu nigde i super se provedemo. Svi su me prihvatili kao da sam član porodice, niko me nikada nije gledao sa visine, Zlata je uvek vodila mene gde god da je išla. Ja joj kažem Zlato nisam stigla da operem nešto, ona me otera da idem kući i uzme ona opere jer zna da sam umorna - ispričala je Zlatina bivša kućna pomoćnica.

foto: Printscreen/Grand

Kurir.rs/K.Đ/Republika

Bonus video:

02:32 Komšije progovorile o tome kakva je Zlata Petrović