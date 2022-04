KARAMBOL! Stilistkinja optužila: Majka košarkaša Milka i odbojkašice Ane Bjelice fizički me napala, pokušala da iznudi 300 €!

Stilistkinja Kristina Mogul tvrdi da ju je napala Nevenka Bjelica, majka košarkaša Milka Bjelice i odbojkašice Ane Bjelice, na parkingu u kraju gde žive i da je pokušala da joj iznudi 300 evra za ogrebotinu koju je napravila, a koja, po njenoj proceni, ne vredi ni 100 evra.

auto koji je oštetila Kristina foto: Privatna Arhiva

automobil koji je u vlasništvu Kristine Mogul foto: Privatna Arhiva

Incident se dogodio prošle nedelje, a Kristina je do detalja iznela svoju stranu priče: - Desila mi se neprijatnost. Majka poznatog košarkaša Milka Bjelice fizički je nasrnula na mene i pokušala da mi iznudi 300 evra za ogrebotinu na autu koja ne vredi ni sto evra. Jesam napravila štetu i rekla sam da ću da platim, ali kada je rekla cenu, bila sam u šoku. Tražila sam joj predračun i dokaz na osnovu čega ona traži toliki novac, a nakon toga krenula je fizički da nasrće na mene! Nisam znala šta me je snašlo. Štetu sam napravila na kolima njene ćerke i dostaviću vam fotografiju da vidite o čemu je reč. Nisam pobegla sa lica mesta, već sam čekala da se neko od njih pojavi kako bih rešila situaciju, ali ljudski - priča Kristina i nastavlja:

foto: Privatna Arhiva

- Pojavila se Milkova majka. Odmah me je pitala kako se to desilo, objasnila sam joj. Pošto sam žurila, ostavila sam joj broj telefona i rekla da ću da platim. Oni su, inače, poznati po tome da stavljaju kamenje na parking mesto da niko ne sme da se parkira osim njih, zovu "pauk", komunalnu policiju komšijama... Ali to je sad manje važno koliko način njenog ophođenja i ponašanja. Ja sam na svojim kolima napravila veću štetu, i to me je koštalo 150 evra. Kad sam joj to rekla, oterala me je u pi*ku materinu i krenula da mi je*e majku! Reč po reč krenula je da me razvlači po ulici. Stajala sam mirno, nisam joj uzvratila jer može da mi bude baba. Ovo je bruka za tu porodicu - tvrdi Kristina.

Milko Bjelica foto: Saša Pavlić

Ovim povodom kontaktirali smo i s Nevenkom, koja je potvrdila da je došlo do incidenta, ali je loptu prebacila na Mogulku: - Nisam je fizički napala. Ona mi je rekla da sam budala. Ne bih o tome da pričam jer je njen muž dao novac i rešili smo situaciju - poručila je Bjelica.

Kurir.rs/LJ.S.

Bonus video:

01:36:43 SCENIRANJE 27.03.2022. ACA LUKAS