TEODORA BJELICA REĐA ULOGE: Majka mi je besplatni tutor, a od Seke Sablić sam dobila SAVET ZLATA VREDAN

Pre jednu deceniju Teodora Bjelica bila je mis šarma Srbije, a danas ređa nove uspehe na polju glume.

Na filmu "Afterparti" debitovala je 2017. godine, a potom su usledile role u serijama "Slatke muke", "Južni vetar", "Tri muškarca i tetka"... Dok iščekuje emitovanje novih epizoda sitkoma "Aviondžije", glumica se osvrće na prvu sezonu i radost koju joj je ovaj posao doneo.

foto: Hype production promo

Kakvi su vam utisci sa snimanja "Aviondžija"?

- Vladala je predivna atmosfera. Kada sam čula ko će se sve pridružiti ekipi u novim sezonama, oduševila sam se. Na setu smo svi bili kao jedna porodica, tako da mi nije bilo naporno da snimam ubrzano. Inače sam navikla na vojnički tempo rada, mogla bih ponovo da snimam sve iz početka i jedva čekam nove sezone. Uz to, u šali kažem da je na setu bio pravi zoološki vrt. Svi imamo ljubimce, koje smo svakodnevno dovodili na snimanje. Nadam se da će ih neko potpisati kao prijatelje serije ili bar kao degustatore, posebno mog psa Žužanu, koja se na ovom setu baš odomaćila.

Kako doživljavate Anđelu, ćerku direktora koju tumačite?

- Anđela ima jednu od najzanimljivijih priča, što me je i privuklo. Mnogo mi se dopada njen lik, ali, nažalost, nemamo mnogo sličnosti. Vrlo je otresita i oseća da ima pravo da joj pripada ceo svet, što apsolutno nema veze sa mnom. Mada, u novim sezonama na trenutke mogu da se poistovetim sa njom. Postala je ranjiva i otvorena i tu smo slične. Sviđa mi se ranjivost koju će pokazati u nastavku serije.

foto: Hype production promo

Čeka vas i nastavak serije "Južni vetar"?

- Jedva čekam da vidim šta je Miloš Avramović uradio sa mojim likom i kako će se razvijati. Na leto ćemo snimati, pa će ovo biti radna godina. Uzbuđena sam što će se u drugoj sezoni pridružiti mnogo novih likova koji će priču odvesti u novom smeru. Mislim da će nove epizode biti bolje od prethodnih.

Koliko aktuelna hiperprodukcija utiče na kvalitet filmova i serija?

- Mnogo sam srećna zbog toga što se mnogo snima, naročito u ovom teškom vremenu. Svi imaju priliku da zarade za hleb i svoju porodicu. Pre su se snimale dve serije na godišnjem nivou, a sada daleko više. Prija mi to jer svaka serija ima svoju publiku.

foto: Kurir televizija

Gledali smo vas i u seriji "Tri muškarca i tetka". Po čemu pamtite saradnju sa Sekom Sablić?

- Svaki projekat je poseban i od svakog kolege naučim nešto, to je čar ovog posla. Mnogo sam naučila od nje i Svetlane Bojković, a rad sa Sekom bio je velika privilegija, naročito meni, mladoj glumici. Sekin savet koji mi je ostao u pamćenju je: "Nemoj slučajno da se zaljubljuješ, neka oni tebe jure." Kad me je gledala u kadru, rekla mi je da im ne dozvolim da me frakaju, već da imam što manje šminke na licu kako bih istakla svoju lepotu.

foto: Damir Dervišagić

Kada je reč o savetima, dobijate li neke od majke Gordane Bjelice?

- Dok nisam znala da će me život odvesti u glumu, nisam se konsultovala sa njom o poslu. Nisam čak ni preterano gledala njene filmove i serije, ali planiram da to nadoknadim. Sada kada sam ušla u glumačke vode, redovno se konsultujem sa njom, dođe mi kao besplatni tutor i mnogo mi znače njeni saveti.

Kako je došlo do toga da počnete da se bavite glumom?

- Nisam planirala da budem glumica. Slučajno sam otišla na kasting i svidela sam im se. Volim da kažem da je gluma mene izabrala, nisam ja nju. Svaki projekat i reditelj su me birali i, jednostavno, našla sam se u ovome.

foto: Damir Dervišagić

