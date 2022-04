BUKTI RAT JELENE BATOS I KIJE! Bivša rijaliti učesnica ŽESTOKO o Kockarevoj: Glumila si prostituku! Moralista mi je preko GLAVE

Bivša zadrugarka nedavno je komentarisala Kristinu Kiju Kockar koja je na Tviteru pisala o elitnim prostitukama odnosno onima koje se povezuju sa ovom aferom. To je zasmetalo Jeleni Batos, bivšoj zadrugarki koja je iskritikovala Kiju i tako je nastao pravi mali rat, koji ne prestaje.

Kija je izjavila da ne zna ko je Jelena.

- Ne znam ni ko je ta što je pisala. Hoće naslov? Spotovi, filmovi, fotografisanje, predstave gde postoji golotinja, poljupci, seksipil i simuliranje seksa nije prostitucija. Ne znam koliko možeš da budeš neinteligentan da povežeš jedno sa drugim. Nisam nikog prozvala. Niti postoji nešto sto neko zna o meni, pomirite se sa tim da nema ništa o meni. I ponavljam, ne podržavam žene koje svojevoljno uđu u prostituciju! I ne podržavam žene koje koriste moje ime za naslove - poručila je Kija.

A to je podstaklo Jelenu da se još jednom obrati Kiji.

- Ne znaš? Važi. Neinteligentna? Neka sam ja neinteligentna, a ti inteligentna. Znači ok je skidati se go u tuđem spotu, glumiti prostitutku i biti plaćen za to, a onda pametovati drugima zašto prodaju telo iza zatvorenih vrata? Ali trebale su to dž da urade, pa posle glume svetice dok ovi ne urade poligraf, a samo je jedna osoba uradila poligraf. Moralista mi je preko glave više - počela je Jelena Batos svoje javno obraćanje Kiji budući da je stavila njen odgovor na ovu temu.

- Meni naslovi ne trebaju da preživim, niti se hranim od toga, ali isključivo iznosim svoje mišljenje na svom profilu, kao i ti na svom. Napisati status u istom danu dok se Sanja jedina lomi po medijima i brani svoje ime je i te kako aludiranje. Onoliko prijatelja što si ti izgubila u godini dana, ja sam ih dobila... Zapitaj se zašto. Možda baš zbog tog ponašanje želim da budem Bijonse, a ono Kija rijaliti zvezda Zadruge ak moralista ak vodoinstalater - napisala je Jelena između ostalog.

- I ne interesuje me koliko se ljudi slaže sa mojim komentarom, a koliko ne jer ja ne živim od estrade ni od novina, zato ne moram da pričam ono što ljudi žele da čujum nego ću uvek reći što ja mislim, pa taman sama stajala iza toga - dodala je bivša zadrugarka.

