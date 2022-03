ŠA JE UŠAO U KLIMAKS, GORI JE OD ŽENA! Bivša zadrugarka oplela po reperu i njegovom odnosu sa 22 godine MLAĐOM Martinom! (FOTO)

Odnos Martine Petrović i Nenada Aleksića Ša jedna je od glavnih tema među takmičarima pete sezone rijalitija Zadruga. Reper ne krije simpatije prema dve decenije mlađoj cimerki, zbog čega se našao na udaru nekih cimera.

Ovaj odnos prokomentarisala je i bivša zadrugarka Jelena Batos, nekadašnje reperova prijateljica, sa kojom je imao komplikovan odnos. Ona je dobila pitanje na Instagramu šta misli o Martini i Ša, na šta je imala komentar.

- Samo ću ovo reći što se tiče njega i Martine - To se ne radi! Nenad je ušao u klimaks, to se je razlog njegovog ponašanja i to je odgovor na sve ono "Zašto ovo radi?" i "Šta mu je?". A muškarci u klimaksu su mnogo gori od žena, naučno dokazano. Jedan od simptoma je da hoće da leče svoje starenje sa dosta mlađim partnerkama, jer tako misle da su još uvek mladi - napisala je Jelena.

Kurir.rs/M.M.

