Jelena Batos, koja je izbačena iz Zadruge, osvrnula se na odnos sa Nenadom Aleksićem Ša i njihovim brojnim razgovorima.

- Pitao je on mene da li je on sve to sa Tarom zaslužio, da li je pogrešio, rekao mi je, da je on na njenom mestu, da ne bi izlazio iz stana, već da bi je samo čekao. On najviše sebe voli, to je dokazao prvo kad je ostavio onakvu ženu, ne mareći za to kako se ona oseća. Rekao mi je da nikada nije voleo nekoga kao Taru - otkrila je Jelena.

