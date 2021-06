NIKO NIJE OVAKO DOČEKAN POSLE IZBACIVANJA! Izrešetali je pitanjima, pa rekla svu istinu o Tarinim porukama i šta misli o Jovani

Jelena Batos zauvek je napustila velelepno imanje u Šimanovcima, pa se pridružila Dušici Jakovljević u studiju, gde je komentarisala svoje gostovanje u "Zadruzi 4".

Osman Karić odmah ju je pitao za informaciju o Tari Simov, koju je prosledila Stefanu Kariću.

- O tome možemo kasnije, ja sam samo pričala o nezahvalnosti. Nisam to samo ja rekla - rekla je Jelena.

- Ja sam sa Jovanom pričala i rekla mi je da je ona već znala za tu informaciju i da je razočarana, jer ju je Tara s jedne strane tešila, a s druge strane je to radila sa njenim dečkom. Ja sam jasno i glasno rekla da mi ne veruju šta pričam, ljudi su mi se otvarali, iako me ne poznaju. Jovana nije loša osoba, ali je neiživljena i došla je sa jednom slikom, ali to možda nije ona. Videla sam bol u njenim očima, videla sam je kad plače, ljudi su jedno za crnim stolom, a drugo van istog. Njen jezik je brži od pameti. Ona se nije angažovala oko grupe tokom zadatka. Izgubila se, govori kako joj je sve dosadilo i da samo želi da ide kući. Nije okej ono što ona radi, nije bezgrešna, ispada da Stefan brani svaki njen čin - objasnila je Jelena.

kurir.rs

