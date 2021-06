JELENA OTKRILA ŠTA JOJ JE ŠA KRIŠOM GOVORIO O TARI Nenadova bivša po izlasku iz Zadruge OBELODANILA SVE: Evo šta ju je REPER PITAO

Jelena Batos se po izlasku iz rijalitija osvrnula na odnos sa Nenadom Aleksićem Ša i njihovim brojnim razgovorima, koje mnogi nisu čuli.

- Pitao je on mene da li je on sve to sa Tarom zaslužio, da li je pogrešio, rekao mi je, da je on na njenom mestu, da ne bi izlazio iz stana, već da bi je samo čekao. On najviše sebe voli, to je dokazao prvo kad je ostavio onakvu ženu, ne mareći za to kako se ona oseća. Rekao mi je da nikada nije voleo nekoga kao Taru - počela je Jelena.

- Ja sam sa Jovanom pričala i rekla mi je da je ona već znala za tu informaciju i da je razočarana, jer ju je Tara s jedne strane tešila, a s druge strane je to radila sa njenim dečkom. Ja sam jasno i glasno rekla da mi ne veruju šta pričam, ljudi su mi se otvarali, iako me ne poznaju. Jovana nije loša osoba, ali je neiživljena i došla je sa jednom slikom, ali to možda nije ona. Videla sam bol u njenim očima, videla sam je kad plače, ljudi su jedno za crnim stolom, a drugo van istog. Njen jezik je brži od pameti. Ona se nije angažovala oko grupe tokom zadatka. Izgubila se, govori kako joj je sve dosadilo i da samo želi da ide kući. Nije okej ono što ona radi, nije bezgrešna, ispada da Stefan brani svaki njen čin - objasnila je Jelena.

Kurir.rs/M.M.

