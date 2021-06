NE MOŽE NIŠTA DA ME POREMETI! Ša odgovorio na pitanja o Tari i Mensuru i priznao da li mu je teško pao ODLAZAK BIVŠE DEVOJKE!

Nenad Aleksić Ša otvoreno je govorio o odlasku bivše devojke iz rijalitija, a onda je odgovorio na hipotetička pitanja o Tari Simov i Mensuru Ajdarpašiću.

foto: Printscreen/Zadruga

- Nije mi teško pao njen odlazak, nije mi jasno šta je ona tražila ovde, došla je da mi sprži mozak, ali nije uspela u tome. Jelena je potpaljiva, nije kalibar za rijaliti, ali se ufurala u priču pojedinih koji spletkare, pa joj je bilo zanimljivo, mislim na žensku ekipu, skupljala je informacije i napadala Janjuša, Jovanu, mene... van crnog stola umela je da spusti loptu. Nisam joj dozvolio da udari na Taru i mene - rekao je Ša.

- Mene ne zanima šta će zadrugari reći, to su ljudi sa kojima ne bih kafu popio u životu. Što se tiče hipotetičkih pitanja, ništa me ne remeti, još 19 dana sam tu, kad se vidim sa Tarom, znaću kako i šta, ovde me ništa ne može poremetiti. Njihovo je da me ismevaju, a moje je da ne verujem - govorio je Ša.

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

00:04 Tanja Savić na pola puta do Srbije! Evo gde i kako uživa sa sinovima